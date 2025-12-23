تولید 22 هزار مترمربع فرش دستبافت در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، علی جودکی به حجم صادرات فرش دستبافت از استان مرکزی به خارج کشور اشاره داشته و افزود: از میزان 22 هزار مترمربع فرش دستبافت بافته شده در این استان، 790 مترمربع به کشورهای فرانسه و آمریکا صادر شده که ارزش آن 52 هزار و 105 میلیارد ریال، معادل 156 هزار دلار بوده است.

وی به تعداد فعالان حوزه فرش دستبافت در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: در حال حاضر 14 هزار و 200 بافنده فعال در این استان مشغول به کار هستند. تاکنون 19 مجوز مشاغل خانگی از استان در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است. مجموع بافندگان فرش تحت پوشش بیمه قالی‌بافی در استان 5890 نفر هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: این آمار نشان می‌دهد که سطح حمایت‌های اجتماعی از فعالان این حوزه به طور قابل توجهی رو به افزایش است. بیمه قالی‌بافی به عنوان یکی از ابزارهای ایمنی اقتصادی نقشی کلیدی در کاهش مخاطرات شغلی و بهبود سطح زندگی بافندگان ایفا می‌کند.

جودکی تصریح کرد: 12 کارگاه غیرمتمرکز با مدیریت متمرکز و 3 کارگاه متمرکز با ظرفیت سالیانه 1021 مترمربع در این استان فعالیت دارند. از ابتدای سال جاری تاکنون 155 فرصت شغلی جدید در قالب فعالیت‌های مستقل و کارگاهی فرش در استان مرکزی ایجاد شده که ارزش ریالی آن 108 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی به موضوع ارائه تسهیلات به فعالان حوزه فرش دستبافت استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در حوزه تسهیلات به 155 نفر از فعالان این بخش در این استان تسهیلات ارائه شده است. ارزش تسهیلات پرداخت شده به فعالان حوزه فرش دستبافت در استان 1080 میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به مشکلات و چالش‌های حوزه فرش دستبافت اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: با وجود تحریم‌ها، مرکز ملی فرش ایران حمایت مالی لازم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت را در قالب اختصاص منابع و اعتبارات انجام نداده است.

جودکی به مشکلاتی که در حوزه بیمه هنرمندان قالی‌بافی اشاره کرده و ابراز داشت: در موضوع بیمه، بخشی از هنرمندان سایر رشته‌های صنایع‌دستی در رسته بیمه قالی‌بافی قرار گرفته و تحت هنر قالی‌بافی عنوان بیمه شده‌اند. این در حالی است که خود بافندگان فرش دستبافت همچنان از نعمت بیمه محروم هستند.

