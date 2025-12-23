خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل صمت استان خبر داد:

تولید 22 هزار مترمربع فرش دستبافت در استان مرکزی

تولید 22 هزار مترمربع فرش دستبافت در استان مرکزی
کد خبر : 1732079
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به تولیدات فرش دستبافت در این استان اشاره کرده و در این رابطه گفت: در بازه زمانی 8 ماهه ابتدایی سال جاری، 22 هزار مترمربع فرش دستباف در استان تولید شد. بافت این میزان فرش دستبافت نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

به گزارش ایلنا، علی جودکی به حجم صادرات فرش دستبافت از استان مرکزی به خارج کشور اشاره داشته و افزود: از میزان 22 هزار مترمربع فرش دستبافت بافته شده در این استان، 790 مترمربع به کشورهای فرانسه و آمریکا صادر شده که ارزش آن 52 هزار و 105 میلیارد ریال، معادل 156 هزار دلار بوده است.

وی به تعداد فعالان حوزه فرش دستبافت در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: در حال حاضر 14 هزار و 200 بافنده فعال در این استان مشغول به کار هستند. تاکنون 19 مجوز مشاغل خانگی از استان در سامانه رصد اشتغال ثبت شده است. مجموع بافندگان فرش تحت پوشش بیمه قالی‌بافی در استان 5890 نفر هستند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: این آمار نشان می‌دهد که سطح حمایت‌های اجتماعی از فعالان این حوزه به طور قابل توجهی رو به افزایش است. بیمه قالی‌بافی به عنوان یکی از ابزارهای ایمنی اقتصادی نقشی کلیدی در کاهش مخاطرات شغلی و بهبود سطح زندگی بافندگان ایفا می‌کند.

جودکی تصریح کرد: 12 کارگاه غیرمتمرکز با مدیریت متمرکز و 3 کارگاه متمرکز با ظرفیت سالیانه 1021 مترمربع در این استان فعالیت دارند. از ابتدای سال جاری تاکنون 155 فرصت شغلی جدید در قالب فعالیت‌های مستقل و کارگاهی فرش در استان مرکزی ایجاد شده که ارزش ریالی آن 108 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی به موضوع ارائه تسهیلات به فعالان حوزه فرش دستبافت استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در حوزه تسهیلات به 155 نفر از فعالان این بخش در این استان تسهیلات ارائه شده است. ارزش تسهیلات پرداخت شده به فعالان حوزه فرش دستبافت در استان 1080 میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به مشکلات و چالش‌های حوزه فرش دستبافت اشاره داشته و در این خصوص تأکید کرد: با وجود تحریم‌ها، مرکز ملی فرش ایران حمایت مالی لازم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستبافت را در قالب اختصاص منابع و اعتبارات انجام نداده است.

جودکی به مشکلاتی که در حوزه بیمه هنرمندان قالی‌بافی اشاره کرده و ابراز داشت: در موضوع بیمه، بخشی از هنرمندان سایر رشته‌های صنایع‌دستی در رسته بیمه قالی‌بافی قرار گرفته و تحت هنر قالی‌بافی عنوان بیمه شده‌اند. این در حالی است که خود بافندگان فرش دستبافت همچنان از نعمت بیمه محروم هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا