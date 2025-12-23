به دلیل شیوع بیماری آنفولانزا:
مدارس آذربایجانغربی روز چهارشنبه ۳ دی ماه تعطیل شد
با هدف پیشگیری و قطع زنجیره انتقال ویروس آنفولانزا مدارس آذربایجان غربی روز چهار شنبه در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل شد.
به گزارش ایلنا، با تصمیم ستاد مدیریت بحران استانداری آذربایجانغربی، مراکز آموزشی و تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان شامل پیشدبستانی، ابتدایی، متوسطه اول و دوم در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر روز چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۴ با هدف پیشگیری از شیوع ویروس آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال آن تعطیل بوده و آموزش به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
یادآور میشود؛ آزمونهای نهایی استان فردا چهارشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۴ پابرجا بوده و طبق برنامه برگزار خواهد شد.