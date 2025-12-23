به گزارش ایلنا از بندرعباس، پطرس ترابی، رئیس سازمان در این رابطه بیان کرد: با گذشت بیش از یک ماه از معرفی نرم افزار بندرعباس هوشمند و با توجه به استقبال شهروندان از طرح تفکیک پسماند خشک از مبدا و همچنین درخواست‌های مکرر آنها برای افزایش قیمت‌ها، از ابتدای دی‌ماه و به مناسبت ماه رجب، به‌طور رسمی نرخ خرید پسماند خشک از شهروندان افزایش داده شد.

این تغییرات شامل موارد زیر است:

قیمت هر کیلو پت و پلاستیک از ۶ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان

قیمت هر کیلو کاغذ و کارتن از ۶ هزار تومان به ۸ هزار تومان

قیمت هر کیلو مخلوط از ۵ هزار تومان به ۸ هزار تومان

تغییر آیتم قوطی فلزی به دو آیتم فلز و قوطی رانی به ترتیب ۸ هزار تومان و ۲۰ هزار تومان

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس گفت: این افزایش نرخ، همزمان با عضویت بیش از ۲۰۰۰ شهروند در نرم‌افزار بندرعباس هوشمند انجام شده است و سازمان مدیریت پسماند امیدوار است که با این تغییرات، مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند خشک از مبدا افزایش یابد و به حفظ نظافت شهر و پاکیزگی محیط زیست کمک کند.

این مقام مسئول افزود: شهروندان بندرعباسی با یک کار ساده یعنی تفکیک پسماند ها و ثبت درخواست جمع آوری پسماند خشک از مبدا در نرم افزار مربوطه می توانند به راحتی از فروش پسماند های خود کسب درآمد کنند.

