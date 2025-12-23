خبرگزاری کار ایران
افزایش قیمت فروش پسماند خشک در نرم‌افزار بندرعباس هوشمند

افزایش قیمت فروش پسماند خشک در نرم‌افزار بندرعباس هوشمند
در راستای استقبال شهروندان از طرح تفکیک پسماند خشک از مبدا، قیمت خرید پسماند خشک از شهروندان در نرم‌افزار (بندرعباس هوشمند smartbnd.ir) از اول دی‌ماه سال جاری افزایش یافت.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، پطرس ترابی، رئیس سازمان در این رابطه بیان کرد: با گذشت بیش از یک ماه از معرفی نرم افزار بندرعباس هوشمند و با توجه به استقبال شهروندان از طرح تفکیک پسماند خشک از مبدا و همچنین درخواست‌های مکرر آنها برای افزایش قیمت‌ها، از ابتدای دی‌ماه و به مناسبت ماه رجب، به‌طور رسمی نرخ خرید پسماند خشک از شهروندان افزایش داده شد.

این تغییرات شامل موارد زیر است:
قیمت هر کیلو پت و پلاستیک از ۶ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان
قیمت هر کیلو کاغذ و کارتن از ۶ هزار تومان به ۸ هزار تومان
قیمت هر کیلو مخلوط از ۵ هزار تومان به ۸ هزار تومان
تغییر آیتم قوطی فلزی به دو آیتم فلز و قوطی رانی به ترتیب ۸ هزار تومان و ۲۰ هزار تومان

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس گفت: این افزایش نرخ، همزمان با عضویت بیش از ۲۰۰۰ شهروند در نرم‌افزار بندرعباس هوشمند انجام شده است و سازمان مدیریت پسماند امیدوار است که با این تغییرات، مشارکت شهروندان در تفکیک پسماند خشک از مبدا افزایش یابد و به حفظ نظافت شهر و پاکیزگی محیط زیست کمک کند.

این مقام مسئول افزود: شهروندان بندرعباسی با یک کار ساده یعنی تفکیک پسماند ها و ثبت درخواست جمع آوری پسماند خشک از مبدا در نرم افزار مربوطه می توانند به راحتی از فروش پسماند های خود کسب درآمد کنند.

