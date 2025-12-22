خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر کشاورزی اقلیم کردستان:

اراضی کشاورزی اقلیم کردستان در اختیار اجرای کشت فراسرزمینی ایران قرار می‌گیرد

اراضی کشاورزی اقلیم کردستان در اختیار اجرای کشت فراسرزمینی ایران قرار می‌گیرد
کد خبر : 1731500
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر کشاورزی اقلیم کردستان عراق گفت: در چارچوب قوانین و مقررات مشخص، تعدادی از اراضی کشاورزی اقلیم کردستان با هدف اجرای پروژه‌های کشت فراسرزمینی در اختیار طرف ایرانی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، بیگرد طالبانی عصر امروز در نشست با مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به نزدیکی شرایط اقلیمی و فاصله جغرافیایی کم میان استان قزوین و اقلیم کردستان عراق، این موضوع را عاملی مؤثر در گسترش تعاملات کشاورزی و تولیدی برشمرد و آمادگی اقلیم را برای واردات محصولات کشاورزی استان قزوین، هم برای مصرف داخلی و هم  به منظور  صادرات، اعلام کرد.

در ادامه، بیگرد طالبانی متعهد شد در چارچوب قوانین و مقررات مشخص، تعدادی از اراضی کشاورزی اقلیم کردستان را باهدف  اجرای پروژه‌های کشت فراسرزمینی در اختیار طرف ایرانی قرار دهد.

همچنین با توجه به کمبود تولید گل‌های زینتی و تزئینی در اقلیم کردستان، طرف عراقی خواستار توسعه تعامل و همکاری مشترک با استان قزوین در این حوزه شد.

این نشست، گامی مؤثر در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه همکاری‌های کشاورزی و افزایش مبادلات تجاری میان استان قزوین و اقلیم کردستان عراق محسوب  می‌شود. 

یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، تولید و توسعه گیاهان دارویی بود؛ حوزه‌ای که علاوه بر سودآوری اقتصادی، نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کند. در این زمینه، بیگرد طالبانی وزیر جهاد کشاورزی اقلیم کردستان، تمایل خود را برای همکاری مشترک با استان قزوین اعلام کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا