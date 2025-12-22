به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، بیگرد طالبانی عصر امروز در نشست با مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به نزدیکی شرایط اقلیمی و فاصله جغرافیایی کم میان استان قزوین و اقلیم کردستان عراق، این موضوع را عاملی مؤثر در گسترش تعاملات کشاورزی و تولیدی برشمرد و آمادگی اقلیم را برای واردات محصولات کشاورزی استان قزوین، هم برای مصرف داخلی و هم به منظور صادرات، اعلام کرد.

در ادامه، بیگرد طالبانی متعهد شد در چارچوب قوانین و مقررات مشخص، تعدادی از اراضی کشاورزی اقلیم کردستان را باهدف اجرای پروژه‌های کشت فراسرزمینی در اختیار طرف ایرانی قرار دهد.

همچنین با توجه به کمبود تولید گل‌های زینتی و تزئینی در اقلیم کردستان، طرف عراقی خواستار توسعه تعامل و همکاری مشترک با استان قزوین در این حوزه شد.

این نشست، گامی مؤثر در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه همکاری‌های کشاورزی و افزایش مبادلات تجاری میان استان قزوین و اقلیم کردستان عراق محسوب می‌شود.

یکی دیگر از محورهای مهم این نشست، تولید و توسعه گیاهان دارویی بود؛ حوزه‌ای که علاوه بر سودآوری اقتصادی، نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کند. در این زمینه، بیگرد طالبانی وزیر جهاد کشاورزی اقلیم کردستان، تمایل خود را برای همکاری مشترک با استان قزوین اعلام کرد.

