خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک نفر بر اثر غرق‌شدگی در استخر معدن سنگ هفتوان سلماس جان باخت

یک نفر بر اثر غرق‌شدگی در استخر معدن سنگ هفتوان سلماس جان باخت
کد خبر : 1731327
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اورژانس آذربایجان غربی از فوت یک نفر بر اثر غرق شدگی در استخر معدن سنگ روستای هفت وان سلماس خبر داد.

به گزارش ایلنا، فرزین رضازاده گفت:ساعت ۱۴:۲۰ روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴، گزارش غرق‌شدگی یک مرد ۳۰ ساله در سلماس، مسیر هفتوان به سمت ملحم، استخر معدن سنگ به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود:بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد، اما متأسفانه با وجود حضور عوامل اورژانس و انجام بررسی ها و اقدامات لازم، مشخص شد فرد حادثه‌دیده فاقد علائم حیاتی بوده و جان خود را از دست داده بود.

رضازاده با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست از شنا در استخرها و منابع آبی غیرایمن و فاقد نظارت جداً خودداری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن