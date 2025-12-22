یک نفر بر اثر غرقشدگی در استخر معدن سنگ هفتوان سلماس جان باخت
رییس اورژانس آذربایجان غربی از فوت یک نفر بر اثر غرق شدگی در استخر معدن سنگ روستای هفت وان سلماس خبر داد.
به گزارش ایلنا، فرزین رضازاده گفت:ساعت ۱۴:۲۰ روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴، گزارش غرقشدگی یک مرد ۳۰ ساله در سلماس، مسیر هفتوان به سمت ملحم، استخر معدن سنگ به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی افزود:بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد، اما متأسفانه با وجود حضور عوامل اورژانس و انجام بررسی ها و اقدامات لازم، مشخص شد فرد حادثهدیده فاقد علائم حیاتی بوده و جان خود را از دست داده بود.
رضازاده با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست از شنا در استخرها و منابع آبی غیرایمن و فاقد نظارت جداً خودداری کنند.