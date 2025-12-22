به گزارش ایلنا، جبهه اصلاحات استان فارس در ادامه برنامه‌های تخصصی خود در حوزه مدیریت شهری، نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مدیریت شهری را با محوریت «حفاظت، بازآفرینی و احیای بافت تاریخی ـ فرهنگی شیراز» در قالب میزگرد تخصصی برگزار می‌کند.

این نشست با حضور حیدر اسکندرپور شهردار اسبق شیراز و معاون سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری، علی اعطا سخنگو و رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم، نوذر امامی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز در دوره پنجم و مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس برگزار می‌شود.

این نشست روز پنج‌شنبه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰:۳۰ در سالن غزل تالار حافظ اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این نشست، ایجاد بستر گفت‌وگوی کارشناسی، تبادل تجربه میان مدیران و متخصصان و بررسی چالش‌ها و راهکارهای پیش‌روی حفاظت و بازآفرینی بافت تاریخی شیراز، در راستای تدوین الگوی حکمرانی مطلوب در مدیریت شهری عنوان شده است.

حضور علاقه‌مندان، متخصصان، فعالان حوزه مدیریت شهری، میراث فرهنگی و کنشگران فرهنگی در این نشست آزاد اعلام شده است.