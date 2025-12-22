به همت جبهه اصلاحات استان فارس؛
نشست تخصصی «حفاظت، بازآفرینی و احیای بافت تاریخی ـ فرهنگی شیراز» برگزار میشود
نشست تخصصی «حفاظت، بازآفرینی و احیای بافت تاریخی ـ فرهنگی شیراز» با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت شهری، به همت جبهه اصلاحات استان فارس برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، جبهه اصلاحات استان فارس در ادامه برنامههای تخصصی خود در حوزه مدیریت شهری، نخستین نشست از سلسله نشستهای تخصصی مدیریت شهری را با محوریت «حفاظت، بازآفرینی و احیای بافت تاریخی ـ فرهنگی شیراز» در قالب میزگرد تخصصی برگزار میکند.
این نشست با حضور حیدر اسکندرپور شهردار اسبق شیراز و معاون سرمایهگذاری و برنامهریزی اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری، علی اعطا سخنگو و رئیس کمیته معماری و طرحهای شهری شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم، نوذر امامی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر شیراز در دوره پنجم و مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس برگزار میشود.
این نشست روز پنجشنبه چهارم دیماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰:۳۰ در سالن غزل تالار حافظ ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری این نشست، ایجاد بستر گفتوگوی کارشناسی، تبادل تجربه میان مدیران و متخصصان و بررسی چالشها و راهکارهای پیشروی حفاظت و بازآفرینی بافت تاریخی شیراز، در راستای تدوین الگوی حکمرانی مطلوب در مدیریت شهری عنوان شده است.
حضور علاقهمندان، متخصصان، فعالان حوزه مدیریت شهری، میراث فرهنگی و کنشگران فرهنگی در این نشست آزاد اعلام شده است.