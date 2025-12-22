۴ مسموم و ۲ فوتی در دو حادثه گازگرفتگی در فارس

به گزارش ایلنا، هادی وکیل‌زاده امروز دوشنبه اول دی به خبرنگاران گفت: ساعت ۶:۵۹ صبح امروز گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در روستای شاپورجان، محمودآباد قره‌باغ، کوچه ۳ شیراز دریافت شد.

وی افزود: در این حادثه که به دلیل روشن بودن آتش در محیط بسته رخ داده بود، چهار نفر دچار مسمومیت شدند که با وجود اعزام یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه، افراد مسموم از همکاری جهت انتقال به بیمارستان خودداری کردند.