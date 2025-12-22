خبرگزاری کار ایران
۴ مسموم و ۲ فوتی در دو حادثه گازگرفتگی در فارس

مدیر روابط عمومی اورژانس فارس از وقوع دو حادثه گازگرفتگی ناشی از گاز مونوکسیدکربن در شهرستان‌های شیراز و بوانات خبر داد که در مجموع ۶ نفر دچار مسمومیت و فوت شدند.

به گزارش ایلنا، هادی وکیل‌زاده امروز دوشنبه اول دی به خبرنگاران گفت: ساعت ۶:۵۹ صبح امروز گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در روستای شاپورجان، محمودآباد قره‌باغ، کوچه ۳ شیراز دریافت شد.

وی افزود: در این حادثه که به دلیل روشن بودن آتش در محیط بسته رخ داده بود، چهار نفر دچار مسمومیت شدند که با وجود اعزام یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه، افراد مسموم از همکاری جهت انتقال به بیمارستان خودداری کردند.

وکیل‌زاده همچنین از وقوع حادثه‌ای دیگر در شهرستان بوانات خبر داد و گفت: ساعت ۹:۲۶ صبح امروز، حادثه گازگرفتگی با گاز مونوکسیدکربن در شهر سوریان، بلوار جمهوری گزارش شد.

به گفته وی، در این حادثه متأسفانه دو نفر پیش از رسیدن آمبولانس اورژانس ۱۱۵ جان خود را از دست داده بودند و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس با تأکید بر خطرات جدی استفاده از وسایل گرمایشی در فضاهای بسته، از شهروندان خواست با رعایت اصول ایمنی و تهویه مناسب، از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.

