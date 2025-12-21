خبرگزاری کار ایران
مدیر تعاون روستایی استان مرکزی خبر داد:

عرضه مستقیم میوه شب یلدا با قیمت مصوب در اراک

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی به ایجاد غرفه‌های عرضه مستقیم اشاره کرده و گفت: برای نخستین بار در این استان، 10 غرفه عرضه مستقیم میوه و محصولات مرتبط با شب یلدا در شهر اراک برپا شده است تا با حذف واسطه‌ها و بدون سود، قیمت‌ها کاهش یابد و شهروندان، یلدایی مقرون‌به‌صرفه داشته باشند.

به گزارش ایلنا، جواد ملکی به تعداد این غرفه‌ها اشاره داشته و افزود: این غرفه‌ها شامل 5 غرفه در روستابازارهای موجود و 5 نقطه جدید با همکاری شهرداری اراک است. این عرضه ویژه شب یلدا برای 3 روز برنامه‌ریزی شده، اما در صورت امکان و با حمایت مسئولان، تمدید خواهد شد.

وی به ایجاد روستابازارهای جدید و تازه تأسیس در سطح استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: همچنین، یک روستابازار جدید در منطقه سردشت اراک بهره‌برداری شده است که علاوه بر میوه و کالاهای اساسی، تجهیزات کشاورزی نیز عرضه خواهد کرد.

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی اظهار داشت: این اقدام در کمتر از 48 ساعت با هماهنگی فرمانداری، شهرداری و شورای شهر اراک اجرا شده است. کالاها مستقیم از باغداران تأمین و به استان انتقال داده شده است. در این طرح تمرکز اصلی بر عرضه سیب و پرتقال است.

ملکی تصریح کرد: در این طرح پرتقال مازندران به قیمت حدود 55 هزار تومان و سیب مرغوب از منطقه اشنویه آذربایجان غربی به قیمت 69 هزار و 900 تومان عرضه می‌شود. هزینه‌های حمل‌ونقل و جانبی نیز توسط شبکه تعاون روستایی تقبل شده تا قیمت‌ها دقیقاً معادل قیمت خرید از باغدار باشد.

وی به دیگر میوه‌هایی که در این مراکز عرضه می‌شود اشاره کرده و بیان داشت: علاوه بر سیب و پرتقال، انار از تولیدکنندگان ساوه، سیب‌زمینی از کشاورزان فراهان و کالاهای اساسی با تخفیف ویژه و زیر قیمت بازار در این غرفه‌ها و روستابازارها عرضه شده است.

مدیر تعاون روستایی استان مرکزی تأکید کرد: هدف اصلی از این اقدام کاهش قیمت میوه در شب یلدا و اجرای طرح از مزرعه تا سفره بدون سود در مواقع حساس است. امیدواریم این تجربه موفق، به عرضه مشابه در ایام نوروز در سراسر استان مرکزی گسترش یابد.

