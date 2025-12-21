خبرگزاری کار ایران
دبیر انجمن اهل قلم فارس مطرح کرد؛

یلدای شیرازی؛ روایت پویایی یک آیین کهن با زبان هنر

شیرازپژوه و دبیر انجمن اهل قلم فارس با اشاره به دگرگونی آیین‌های یلدا در گذر زمان گفت: یلدا همواره با جشن همراه بوده است، اما مفهوم جشن در هر دوره متناسب با زیست اجتماعی مردم تغییر کرده؛ از تأمل در گذار شب و انتظار برای روشنایی تا امروز که بیش از هر چیز، ضیافتی برای هم‌نشینی، گفت‌وگو و باهم‌بودن است.

به گزارش ایلنا، حسن دهقان که در برنامه «یلدای شیرازی» سخن می‌گفت، با بیان اینکه در فرهنگ مردم شیراز، یلدا همواره با دورهمی‌های خانوادگی، قصه‌گویی بزرگ‌ترها، حافظ‌خوانی، فال و توجه به سخن و شعر همراه بوده است، افزود: همین انعطاف و پویایی فرهنگ عامه باعث شده آیین‌ها نه‌تنها فراموش نشوند، بلکه با زیبایی و پایداری به نسل‌های بعد منتقل شوند.

وی با اشاره به جایگاه شعر و ادب در آیین‌های یلدایی شیراز گفت: خواندن حافظ، نقل حکایت‌ها، شنیدن نقالی و حتی طنزهای محلی، بخشی از تجربه زیسته یلدا در این شهر بوده و امروز نیز می‌تواند با زبان هنر بازآفرینی شود.

نویسنده کتاب «شکوه خاموش» با قدردانی از هنرمندان حاضر در این رویداد، «یلدای شیرازی» را تلاشی موفق برای پیوند سنت و هنر معاصر دانست و اظهار کرد: این برنامه کوشید با تلفیق موسیقی، نقالی، شاهنامه‌خوانی، آواز و اجرای آیین‌های بومی، فضایی گرم، صمیمی و هویت‌مند از شب یلدا را برای مخاطبان فراهم کند.

یلدای شیرازی؛ روایت پویایی یک آیین کهن با زبان هنر

وی با تشریح بخش‌های مختلف برنامه گفت: حضور محسن بهمنی به‌عنوان خواننده محبوب، شاهنامه‌خوانی شقایق آزادی، طنزپردازی مهدی سعادت‌فر، اجرای گروه موسیقی شهراز به سرپرستی محمدعلی توللی و اجرای برنامه توسط الهام کشاورزی، ترکیبی متنوع و متناسب با روح یلدای شیرازی را شکل داد.

به گفته دهقان، گروه طنز «شکرخند» با لهجه شیرین شیرازی روایت‌هایی از آیین‌های شب چله را بازگو کرد و گروه ادبی مهر صبا نیز با اجرای حافظ‌خوانی متفاوت در قالب یک پرفورمنس ادبی، حال‌وهوای سنتی این شب را برای مخاطبان زنده می‌کند.

دبیر انجمن اهل قلم فارس با تأکید بر اینکه «یلدای شیرازی» تلاشی برای بازآفرینی آیین‌های ایرانی با زبان هنر است، تصریح کرد: مؤسسه آفتاب مهر صبا فارس مجری این برنامه در بیش از یک دهه فعالیت خود همواره کوشیده است پیوند میان هنر معاصر و میراث فرهنگی را تقویت کند و این برنامه نیز در ادامه همین رویکرد طراحی و اجرا شده است.

