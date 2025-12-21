خبرگزاری کار ایران
استاندار فارس:

اطلاع‌رسانی شفاف بخشی جدایی‌ناپذیر از مدیریت است

اطلاع‌رسانی شفاف بخشی جدایی‌ناپذیر از مدیریت است
استاندار فارس با تأکید بر نقش حیاتی اطلاع‌رسانی در حکمرانی، آن را نه تنها یک مسئولیت سازمانی بلکه رسالتی انسانی برای آگاه‌سازی جامعه توصیف و تصریح کرد: اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و سریع بخشی جدایی‌ناپذیر از مدیریت است و اگر به درستی انجام نشود، حتی بهترین عملکردها نیز کم‌ثمر به نظر می‌رسد.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در ششمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان با قدردانی از حضور اعضای شورا، اطلاع‌رسانی را یکی از ارکان بنیادین حکمرانی دانست و تأکید کرد: در جهان امروز هیچ اقدامی بدون آماده‌سازی افکار عمومی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

وی با تشبیه اطلاع‌رسانی به اصطلاح «آتش تهیه» در عملیات نظامی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که توپخانه زمینه‌ساز موفقیت نیروهای زمینی است، اطلاع‌رسانی نیز مقدمه‌ای حیاتی برای هر اقدام اجرایی محسوب می‌شود و اگر این بخش به‌درستی عمل نکند، حتی بهترین عملکردها نیز بی‌ثمر به نظر می‌رسد.

استاندار فارس با اشاره به نمونه‌های تاریخی و معاصر، از جمله تبلیغات معاویه علیه امیرالمومنین علی(ع) در صدر اسلام و بهره‌برداری جریان‌های افراطی همچون داعش از رسانه‌ و تبلیغات، هشدار داد: تبلیغات انحرافی و جهل مقدس می‌تواند بستر جنایات بزرگ در طول تاریخ باشد و از این رو اطلاع‌رسانی نه تنها وظیفه‌ای سازمانی بلکه رسالتی اسلامی و انسانی برای آگاه‌سازی جامعه است.

وی افزود: در شرایط کنونی که کشور با تحریم‌ها و فشارهای بیرونی مواجه است، اگر توازن اطلاع‌رسانی داخلی با هجمه رسانه‌های معاند برقرار نشود، افکار عمومی در مسیری که دشمنان می‌خواهند شکل خواهد گرفت.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی استان، با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص چالش‌ها و فرصت‌های اطلاع‌رسانی در استان با یادآوریِ اهمیت آموزش، بر ضرورت آموزش مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه رسانه نیز تأکید کرد و گفت: مدیرانی که با رسانه میانه‌ای ندارند باید باور کنند که اطلاع‌رسانی بخشی جدایی‌ناپذیر از مدیریت است و پاسخ‌گویی به افکار عمومی نشانه کارآمدی آنان خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استان فارس، پیش از سخنان استاندار، حسن دهقان مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس و عضو شورای اطلاع‌رسانی استان، به تشریح نظام مسائل حوزه روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی پرداخت و پس از بیان نظرات سایر اعضای حقیقی و حقوقی با تأیید دکتر امیری «دستورالعمل تحول و ارتقاء توان عملیاتی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان» در 6 ماده به تصویب رسید.

تأکید بر ضرورت توانمندسازی روابط عمومی‌ها، آموزش تخصصی در حوزه خبرنویسی، تولید محتوای بصری و استفاده از فناوری‌های نوین، تشکیل کمیته روابط عمومی در دستگاه‌های اجرایی، پایش عملکرد دستگاه‌ها، پاسخ سریع به اخبار منفی و شایعات و تولید محتوای امیدبخش از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در ششمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان بود.

حفظ مرجعیت خبرگزاری‌های رسمی به‌ویژه خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در انتشار اخبار، برگزاری سمینار تخصصی با دعوت از اعضای شورای اطلاع‌رسانی دولت به میزبانی شیراز و تشکیل کمیته رصد و پایش اخبار در دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی استان مستقر در اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، از دیگر مصوبات این جلسه بود.

این نشست به دبیری مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، با حضور اعضای حقوقی شورا و همچنین فرزاد صدری، محمد محسنی، سبحان تقوی و محمدرضا طاهری به‌عنوان اعضای حقیقی برگزار شد.

