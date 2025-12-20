به گزارش ایلنا، سرهنگ "محمدرضا کریم‌پور" در توضیح این خبر گفت: اعزام مشمولان خدمت مقدس سربازی دی‌ماه استان مازندران راس ساعت ۶:۳۰ صبح روز دوشنبه اول دی‌ماه ۱۴۰۴ در دو نقطه شرق و غرب استان با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: مشمولان ساکن شهرستان‌های گلوگاه، بهشهر، نکا، میاندورود، ساری، جویبار، سیمرغ، قائمشهر، سوادکوه، بابل، آمل، فریدونکنار و بابلسر از محل تعیین‌شده در پارک شهید زارع شهرستان ساری واقع در کیلومتر ۲ جاده نکا به مراکز آموزشی اعزام خواهند شد.

سرهنگ کریم‌پور ادامه داد: مشمولان ساکن شهرستان‌های محمودآباد، نور، نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس‌آباد، تنکابن و رامسر نیز باید در ساعت تعیین‌شده برای اعزام به مراکز آموزشی به مجتمع نفری‌حی سیترا (پلاژحسینی) شهرستان نوشهر مراجعه کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران افزود: کلیه مشمولان اختصاص داده‌شده به مراکز آموزش داخل استانی (شهید ادیبی مرزن‌آباد چالوس، شهید قاسمیان شیرگاه، المهدی (عج) بابل)، همچنین سپاه استانی (کد ۵۳۶)، طرح هجرت (کد ۷۱۹ و ۷۲۰)، مرکز آموزش آیت‌الله خاتمی یزد (قرارگاه سازندگی خاتم)، و مرکز نخبگان شهید مدرس کرج و نخبگان وظیفه نزاجا به صورت انفرادی به مراکز آموزش تعیین‌شده اعزام خواهند شد.

سرهنگ کریم‌پور خاطرنشان کرد: مشمولان باید قبل از ورود به مراکز آموزش به بهداشت فردی از قبیل کوتاه‌کردن مو، گرفتن ناخن‌ها و سایر موارد بهداشتی توجه کنند و وسایل شخصی، بهداشتی، قاشق و چنگال، لیوان، لباس گرم و ... را به همراه داشته باشند. همچنین از حضور و استقرار خانواده‌ها برای بدرقه مشمولان در محل اعزام اکیداً خودداری کنند.

وی تأکید کرد: مشمولان باید مدارک مورد نیاز شامل برگ اعزام، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص (مانند متأهلین، پدر نظامی شاغل، گواهی فوت والدین، جانبازان و خانواده شهداء و ...) را همراه داشته باشند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان مازندران با اشاره به ماده ۱۹ قانون خدمت وظیفه عمومی یادآور شد: کسانی که به سن ۱۸ سال تمام می‌رسند، باید پس از انتشار آگهی احضار، ظرف مدت ۶ ماه خود را به سازمان وظیفه عمومی معرفی کنند. سازمان موظف است در این مدت حداکثر تکلیف مشمولین را مشخص کرده و آنها را به خدمت اعزام یا معاف کند.

انتهای پیام/