رئیس ستاد تنظیم بازار استان خبرداد؛
قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم در فارس ۱۵۵ هزار تومان اعلام شد
رئیس ستاد تنظیم بازار استان اعلام کرد بر اساس آخرین مصوبه این ستاد، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در سطح خردهفروشیها، مغازهها و فروشگاههای استان ۱۵۵ هزار تومان تعیین شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر برنامهای برای عرضه مرغ منجمد به بازار وجود ندارد، چرا که مرغ گرم به مقدار کافی در دسترس است.
رئیس ستاد تنظیم بازار استان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فروش مرغ با قیمت غیرمتعارف، مراتب را به بازرسان سازمان جهاد کشاورزی و یا از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.