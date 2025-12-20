قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم در فارس ۱۵۵ هزار تومان اعلام شد

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی با تأکید بر اینکه بازرسان به‌صورت جدی بر روند عرضه مرغ با قیمت مصوب نظارت خواهند داشت، گفت: هیچ‌گونه محدودیتی در عرضه مرغ وجود ندارد و مرغ به میزان کافی و حتی بیش از نیاز بازار برای عرضه فراهم است.