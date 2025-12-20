خبرگزاری کار ایران
رئیس ستاد تنظیم بازار استان خبرداد؛

قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم در فارس ۱۵۵ هزار تومان اعلام شد

قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم در فارس ۱۵۵ هزار تومان اعلام شد
رئیس ستاد تنظیم بازار استان اعلام کرد بر اساس آخرین مصوبه این ستاد، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در سطح خرده‌فروشی‌ها، مغازه‌ها و فروشگاه‌های استان ۱۵۵ هزار تومان تعیین شده است.

به گزارش ایلنا،  احد بهجت حقیقی با تأکید بر اینکه بازرسان به‌صورت جدی بر روند عرضه مرغ با قیمت مصوب نظارت خواهند داشت، گفت: هیچ‌گونه محدودیتی در عرضه مرغ وجود ندارد و مرغ به میزان کافی و حتی بیش از نیاز بازار برای عرضه فراهم است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر برنامه‌ای برای عرضه مرغ منجمد به بازار وجود ندارد، چرا که مرغ گرم به مقدار کافی در دسترس است.

رئیس ستاد تنظیم بازار استان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فروش مرغ با قیمت غیرمتعارف، مراتب را به بازرسان سازمان جهاد کشاورزی و یا از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.

 

