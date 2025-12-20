دبیر جامعه روحانیت شیراز:
فشار اقتصادی استخوان قشر ضعیف را خرد کرده است
دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، گفت: یک ظرف ماست یا پنیر در عرض یک هفته دهها درصد افزایش قیمت پیدا میکند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین طاهری در نشست جامعه روحانیت شیراز با انتقاد از عملکرد دستگاههای نظارتی و قضایی افزود: انتظار میرود مدعیالعموم و دستگاههای مسئول با جدیت بیشتری وارد عمل شوند؛ نمیتوان اجازه داد هرکس هر کاری دلش خواست در بازار انجام دهد.
وی ادامه داد: چادرهای مشکی که پارسال با قیمت مشخص تهیه میشدند، امسال حداقل با ۱۴۰ درصد افزایش عرضه میشوند. این فشارها استخوانهای قشر ضعیف جامعه را خرد کرده است.
طاهری همچنین به نقش مهم عدالت اقتصادی در حفظ انسجام اجتماعی اشاره کرد و گفت که بیتوجهی به مشکلات معیشتی میتواند اعتماد عمومی را خدشهدار کند.
حجتالاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به جایگاه تاریخی حوزههای علمیه در تهذیب و اخلاق گفت: دانشگاه باید از روح تهذیب و اخلاق حوزه بهرهمند شود. روحانیت آگاه و روشن وظیفه دارد پاسخگوی شبهات و پرسشهای دانشجویان باشد. اگر با احترام و اخلاق با دانشجویان مواجه شویم، آنان بهترین همراهان جامعه خواهند بود.
وی با یادآوری نقش دانشگاهها در تربیت شهدا و نخبگان پیش از انقلاب افزود: در دوران طاغوت، بسیاری از بزرگان و شهدا از دل دانشگاهها برخاستند. اگر ارتباط حوزه و دانشگاه بهدرستی برقرار شود، میتوان نخبهپروری علمی و اخلاقی را تقویت کرد.
وی همچنین تأکید کرد: وحدت حوزه و دانشگاه نه تنها یک شعار تاریخی است، بلکه ضرورتی برای آینده کشور محسوب میشود؛ چرا که بدون پیوند میان دانش دینی و دانش علمی، جامعه دچار شکاف فرهنگی و فکری خواهد شد.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با انتقاد از کاهش حضور برخی روحانیون در دانشگاهها پس از انقلاب گفت: انتظار بیشتری از روحانیت آگاه و روشن میرود. باید در نگاه و رفتار خود نسبت به دانشگاهیان تجدیدنظر کنیم و در کنار آنان باشیم.
وی افزود: حضور روحانیت در دانشگاهها نباید صرفاً به مناسبتهای خاص محدود شود، بلکه باید به صورت مستمر و فعال در فضای علمی و فرهنگی دانشگاهها جریان داشته باشد.
وی گفت: این حضور میتواند موجب تقویت اعتماد متقابل میان دانشجویان و روحانیون شود و زمینهساز تربیت نسلی متعهد و اخلاقمدار شود.
طاهری در ادامه با اشاره به راهبرد دشمنان برای ایجاد نارضایتی عمومی گفت: دشمنان به دنبال این روش هستند که مردم را از درون عصبانی کنند و آنان را مقابل نظام قرار دهند. ما باید با مدیریت درست اقتصادی و همراهی با مردم، این نقشه را خنثی کنیم.
وی تأکید کرد: دشمنان همواره تلاش کردهاند با سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی، زمینه بیاعتمادی و فاصله میان مردم و مسئولان را ایجاد کنند. به همین دلیل، وظیفه مدیران و مسئولان کشور است که با برنامهریزی دقیق و عمل جهادی، این نقشهها را بیاثر کنند.
دبیر جامعه روحانیت شیراز تاکید کرد :جامعه روحانیت شیراز آماده است در کنار مردم و مسئولان، برای حل مشکلات و پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی کشور نقشآفرینی کند.