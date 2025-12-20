به گزارش ایلنا، همچنین محورهای بجنورد - آشخانه، بجنود - اسفراین، بجنورد - شیروان - فاروج - قوچان، گرمه و جاجرم شاهد بارش برف هستند. در گردنه امین‌اله در محور بجنورد - آشخانه و گردنه‌های پلمیس و اسدلی در محور بجنود - اسفراین، علاوه بر بارش برف، مه‌گرفتگی نیز گزارش شده است.

همچنین مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان خراسان شمالی اعلام کرده است که هم‌اکنون تمامی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی این استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار داشته و با بارش سراسری برف و شرایط جوی تمام‌ ابری مواجه هستند.

خراسان شمالی در بازه زمانی چند روز گذشته تحت تأثیر فعالیت متناوب سامانه‌های سرد و بارشی قرار گرفته است که افزون بر کاهش محسوس دما، موجب بارش برف و باران در اغلب مناطق استان، یخ‌بندان شبانه و لغزندگی جاده‌ها و محورهای مواصلاتی کوهستانی شده است.

بر اساس پیش‌بینی‌های اداره‌کل هواشناسی استان خراسان شمالی، تداوم هوای سرد و احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط این استان در روزهای آینده دور از انتظار نیست. بنابراین رانندگان و کاربران جاده‌ای به ویژه در محورهای برف‌گیر و گردنه‌ها باید هنگام رانندگی با احتیاط کامل تردد کنند.

