مسدود شدن محور مواصلاتی اراک - ازنا به دلیل برف و کولاک

به گزارش ایلنا، سرهنگ روح‌اله آشوری افزود: بارش برف در بیشتر محورهای استان مرکزی از جمله اراک، شازند، توره، فرمهین، کنارگذر جدید اراک، محورهای توره - اراک، اراک - قم، اراک - خمین، کمیجان، خنداب، آشتیان و تفرش ادامه دارد. در ارتفاعات، بارش‌ها عمدتاً به صورت برف سنگین همراه با کولاک گزارش شده است.

وی ادامه داد: شهروندان از تردد در محور اراک - ازنا خودداری کنند. همچنین از سفرهای غیرضروری در سایر محورهای مواصلاتی استان مرکزی بپرهیزند. در صورت الزام به سفر حتماً تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند و نکات ایمنی از جمله رعایت فاصله طولی و سرعت مطمئنه را جدی بگیرند.

رئیس پلیس راه استان مرکزی به کاهش دید افقی در بسیاری از جاده‌ها و محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: ترافیک در برخی محورها سنگین گزارش شده است. در این راستا نیروهای پلیس راه و اداره‌کل راهداری این استان در تمامی مسیرها حضور فعال دارند.

