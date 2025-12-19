بسته شدن 2 جاده اصلی و 29 راه فرعی در هرمزگان / قطعی برق 6000 مشترک

به گزارش ایلنا، مهرداد حسن‌زاده افزود: مسیر اصلی رفت بندرعباس - بندرخمیر بسته است و مسیرهای جایگزین کلمتلی و منبع آب برای تردد در نظر گرفته شده‌اند. مسیر جاسک - سیریک نیز به دلیل طغیان رودخانه موقت بسته شده و رانندگان می‌توانند از مسیر میناب - جگدان رفت‌وآمد کنند.

وی به قطع برق در 5 شهرستان و اختلال راه‌های ارتباطی آنها اشاره کرده و ادامه داد: در پی بارندگی و طغیان رودخانه‌ها، برق حدود 6000 مشترک در شهرستان‌های میناب، سیریک، جاسک، قشم و هرمز قطع شده است. خطوط ارتباطی در شهرستان‌های سیریک و میناب نیز به علت قطعی برق با اختلال مواجه شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اظهار داشت: تا این لحظه، به 2045 خانوار امدادرسانی شده و برای 51 واحد مسکونی در شهرستان‌های قشم و پارسیان اسکان اضطراری فراهم شده است. وضعیت آب در استان هرمزگان پایدار گزارش شده و نیروهای امدادی در آماده‌باش کامل هستند.

حسن‌زاده به وارد شدن خسارت به زمین‌های کشاورزی و تگرگ در بندرعباس و رودان اشاره داشته و تصریح کرد: بیش از 600 هکتار از زمین‌های کشاورزی استان هرمزگان دچار آب‌گرفتگی شده است. بارش تگرگ در شهرستان‌های بندرعباس و رودان نیز خساراتی بر جا گذاشته که پس از ارزیابی نهایی اعلام خواهد شد.

وی به آب‌گرفتگی معابر در چند شهرستان ساحلی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: معابر شهرستان‌های بندرخمیر، بندرعباس، قشم و سیریک و همچنین 5 روستای بخش مرکزی شهرستان سیریک دچار آبگرفتگی شده‌اند و نیروهای امدادی در حال تخلیه آب و بازگشایی مسیرها هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان به اقدامات این مجموعه اشاره داشته و تأکید کرد: مدیریت بحران این استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امداد، راهداری و برق منطقه‌ای، عملیات برطرف‌سازی مشکلات ناشی از بارندگی‌های اخیر را تا بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داد.

