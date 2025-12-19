به گزارش ایلنا، قاسم حسینی با تشریح جزئیات بارش‌ها افزود: بیشترین میزان بارش سامانه اخیر در میان ایستگاه‌های استان مربوط به فیروزآباد با ۱۷۳ میلی‌متر بوده است. پس از آن لار با ۱۶۴.۸ میلی‌متر، قیروکارزین با ۱۴۶.۴ میلی‌متر، گراش با ۱۲۰.۲ میلی‌متر، فسا با ۱۲۰.۱ میلی‌متر، خفر با ۱۳۶.۶ میلی‌متر، لامرد با ۱۳۷.۸ میلی‌متر، سروستان با ۱۲۸.۴ میلی‌متر، فورگ با ۱۲۸.۱ میلی‌متر و جهرم با ۱۲۵.۱ میلی‌متر در زمره مناطق پربارش استان قرار دارند.

وی ادامه داد: در دیگر ایستگاه‌های استان نیز مقادیر قابل توجهی بارش ثبت شده که از جمله می‌توان به سپیدان با ۱۲۱.۳ میلی‌متر، داراب با ۱۰۹.۱ میلی‌متر، خنج با ۱۰۳.۹ میلی‌متر، مهر با ۱۰۲ میلی‌متر، شیراز با ۶۶.۹ میلی‌متر، فراشبند با ۶۵.۷ میلی‌متر، نی‌ریز با ۶۹.۶ میلی‌متر، نورآباد ممسنی با ۳۲ میلی‌متر، کازرون با ۱۹.۲ میلی‌متر و آباده با ۲۲ میلی‌متر بارش سامانه اخیر اشاره کرد.

مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به بارش برف در برخی مناطق استان اظهار داشت: در جریان فعالیت این سامانه، در تعدادی از ایستگاه‌ها بارش برف نیز گزارش شد که بیشترین مقدار برف ثبت‌شده مربوط به سد درودزن با ۲۳ سانتی‌متر و دشت نمدان با ۲۲ سانتی‌متر بوده است. همچنین در ایستگاه‌هایی نظیر اقلید، ایزدخواست، بوانات، صفاشهر، آباده و شهرک گلستان شیراز نیز بارش برف به ثبت رسیده است.

حسینی با اشاره به وضعیت بارندگی سال زراعی جاری گفت: بر اساس آمارها، مجموع بارش سال زراعی جاری در برخی ایستگاه‌ها از ۱۵۰ میلی‌متر عبور کرده و ایستگاه‌هایی مانند فیروزآباد با ۲۰۱ میلی‌متر، لامرد با ۱۹۱.۵ میلی‌متر، لار با ۱۸۴.۱ میلی‌متر، کوار با ۱۸۷.۹ میلی‌متر، قیروکارزین با ۱۶۸.۴ میلی‌متر، اوز با ۱۶۹.۹ میلی‌متر و افزر با ۱۶۱.۸ میلی‌متر وضعیت مطلوب‌تری نسبت به میانگین استان دارند.

وی با تأکید بر اینکه توزیع بارش‌ها در سطح استان یکنواخت نبوده است، خاطرنشان کرد: سامانه اخیر نقش مؤثری در بهبود وضعیت منابع آبی استان به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی فارس داشته، اما همچنان برخی مناطق شمالی و مرکزی استان با مقادیر کمتر بارش مواجه بوده‌اند.

