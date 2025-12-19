2 جاده خراسان رضوی همچنان مسدود است

به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد سعیدی یگانه افزود: تردد خودروها در سایر جاده‌های استان تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است. هواشناسی استان خراسان رضوی در خصوص بارش برف از عصر چهارشنبه تا اواخر روز شنبه هفته آینده هشدار نارنجی صادر کرده است.

وی ادامه داد: بر این اساس بارش برف سنگین در نقاط کوهستانی به 50 سانتی‌متر می‌رسد، وزش باد شدید و کولاک برف، کاهش میدان دید و کاهش شدید دما، تشکیل مه، یخ‌زدگی و لغزندگی جاده‌ها، احتمال یخزدگی تأسیسات و شبکه‌های آبرسانی و خسارت در بخش کشاورزی و دامداری، از مخاطرات بارش‌ها است.

انتهای پیام/