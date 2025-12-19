خبرگزاری کار ایران
جانشین فرمانده پلیس راه استان:

2 جاده خراسان رضوی همچنان مسدود است

جانشین فرمانده پلیس راه استان خراسان رضوی گفت: با تداوم برف و کولاک شدید، 2 جاده اصلی مشهد - کلات و تربت‌جام - صالح‌آباد همچنان مسدود است. همچنین به دلیل تداوم بارش ها تردد تریلر در جاده های تربت‌حیدریه - باغچه و قوچان - درگز ممنوع است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد سعیدی یگانه افزود: تردد خودروها در سایر جاده‌های استان تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است. هواشناسی استان خراسان رضوی در خصوص بارش برف از عصر چهارشنبه تا اواخر روز شنبه هفته آینده هشدار نارنجی صادر کرده است.

وی ادامه داد: بر این اساس بارش برف سنگین در نقاط کوهستانی به 50 سانتی‌متر می‌رسد، وزش باد شدید و کولاک برف، کاهش میدان دید و کاهش شدید دما، تشکیل مه، یخ‌زدگی و لغزندگی جاده‌ها، احتمال یخزدگی تأسیسات و شبکه‌های آبرسانی و خسارت در بخش کشاورزی و دامداری، از مخاطرات بارش‌ها است.

