بازدید وزیر کار از مرکز توانبخشی شهرستان تاکستان

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظهر پنجشنبه با حضور در موسسه خیریه شهید رجایی تاکستان از مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی و جسمی پسران بالای ۱۴ سال بازدید کرد.

زهرا غلامرضایی مدیرکل بهزیستی استان قزوین در این بازدید گفت: مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی و جسمی پسر بالای ۱۴ سال موسسه خیریه شهید رجایی تاکستان ظرفیت ۸۰ نفر را دارد که در حال حاضر ۶۸ نفر معلول شدید ذهنی در آن نگهداری می شوند.

غلامرضایی گفت: برای ۶۵ نفر یارانه پرداخت می شود و افزایش یارانه مددجویان مقیم با توجه به قیمت هزینه تمام شده بیماران ضرورت دارد. وی بیان کرد: اختصاص زمین و تسهیلات ساخت به صاحبان توانبخشی تحت نظارت بهزیستی در راستای بهینه سازی مراکز و استقرار پایدار مراکز تحت نظارت در دستور کار است و برای ترغیب بخش خصوصی در توسعه مراکز توانبخشی برای معلولان روان و ذهنی و سالمندان و معلولان جسمی حرکتی بایستی بسته های حمایتی تعریف شود. مدیرکل بهزیستی استان قزوین افزود: در استان ۴۰ مرکز تحت نظارت داریم که ۲۴ مورد آنها شبانه روزی و روزانه است. وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت خیرین با تقویت مسئولیت اجتماعی از سوی صاحبان صنایع از دیگر ضرورتهاست. غلامرضایی یادآور شد: ساخت مجتمع جدید توانبخشی از محل مولدسازی از کارهایی است که می تواند بخشی از نیازها را پاسخ دهد. در این بازدید میکاییل سلمانی فرماندار تاکستان، عباس بیگدلی نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی، انصاری مدیرکل تامین اجتماعی استان نیز حضور داشتند.

