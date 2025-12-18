ادای احترام وزیر کار به شهدای قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، احمد میدری روز پنجشنبه در بدو ورود به قزوین که با استقبال محمد نوذری استاندار، نماینده مردم بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان همراه بود، ضمن حضور در یادمان شهدای گمنام شهر دانسفهان، با ذکر قرائت فاتحه و نثار گل با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدا تجدید پیمان کرد.

بازدید از واحدهای خوشه کفش شهرستان بویین زهرا و مرکز توانبخشی و بیمارستان شهید رجایی شهرستان تاکستان، کلنگ زنی کلینیک تخصصی در قزوین، حضور در همایش وفاق برای سرمایه گذاری در ایران ماهر، کلنگ زنی ۴۰۰ واحد مسکن کارگری و بازدید از زمین درمانگاه شهرستان مهرگان از برنامه‌های احمد میدری در سفر به استان قزوین خواهد بود.

انتهای پیام/