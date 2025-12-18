خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادای احترام وزیر کار به شهدای قزوین

ادای احترام وزیر کار به شهدای قزوین
کد خبر : 1729456
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سفر خود به استان قزوین به شهدای دانسفهان ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،   احمد میدری روز پنجشنبه در بدو ورود به قزوین که با استقبال محمد نوذری استاندار، نماینده مردم بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان همراه بود، ضمن حضور در یادمان شهدای گمنام شهر دانسفهان، با ذکر قرائت فاتحه و نثار گل با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدا تجدید پیمان کرد.

بازدید از واحدهای خوشه کفش شهرستان بویین زهرا و مرکز توانبخشی و بیمارستان شهید رجایی شهرستان تاکستان، کلنگ زنی کلینیک تخصصی در قزوین، حضور در همایش وفاق برای سرمایه گذاری در ایران ماهر، کلنگ زنی ۴۰۰ واحد مسکن کارگری و بازدید از زمین درمانگاه شهرستان مهرگان از برنامه‌های احمد میدری در سفر به استان قزوین خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری