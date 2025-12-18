مسدود شدن محور ارتباطی مهدیشهر - کیاسر به دلیل بوران

به گزارش ایلنا، سرهنگ موسی بزرگی به تشریح جزئیات مسدود شدن این محور مواصلاتی اشاره داشته و افزود: بوران در نزدیکی منطقه رودبارک و حوالی فولادمحله در مسیر جاده مهدیشهر - کیاسر شدید است.

وی ادامه داد: تردد در مسیر جاده شاهرود - آزادشهر نیز به دلیل شرایط نامساعد جوی با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است. اما در دیگر محورهای مواصلاتی استان سمنان تردد بدون محدودیت و مشکل برقرار است.

رییس پلیس راه استان سمنان اظهار داشت: رانندگان و کاربران جاده‌ای باید از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند. همراه داشتن زنجیرچرخ برای خودروهای عبوری از گردنه‌ها و ارتفاعات برف‌گیر استان ضروری است.

سرهنگ بزرگی تصریح کرد: رانندگان در هنگام تردد از ترمز ناگهانی در جاده‌های لغزنده به منظور پیشگیری از وقوع حادثه خودداری کنند و لباس گرم، سوخت کامل و مواد خوراکی فاسدنشدنی به همراه داشته باشند.

وی بیان داشت: بی‌توجهی رانندگان به جلو و واژگونی خودرو از عوامل مهم در تصادفات در جاده‌های استان سمنان است. در این راستا هموطنان در هنگام تردد به نکات فنی و هشدارهای راهنمایی و رانندگی توجه کنند.

