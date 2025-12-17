به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: در 8 ماهه نخست سال جاری، تعداد جان‌باختگان ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در مأموریت‌های اورژانس یک مورد بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 6 مورد فوتی بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان ثبت شده بود.

وی به تعداد مسموم‌شدگان با گاز مونوکسیدکربن در استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: بر اساس داده‌های ثبت شده در سامانه مأموریت‌های اورژانس، تعداد افراد دچار مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن از 157 نفر در 8 ماهه نخست سال گذشته به 48 نفر در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: کاهش مسمومیت‌ها و فوتی‌های ناشی از گاز مونوکسیدکربن نتیجه افزایش نظارت‌ها، سرویس دوره‌ای وسایل گرمایشی و رعایت استانداردهای نصب دودکش‌ها است.

ایران‌نژاد تصریح کرد: این اتفاق، حاصل تقویت آموزش‌های پیشگیرانه، افزایش آگاهی عمومی و رعایت گسترده‌تر اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی است. همکاری مردم در گزارش سریع موارد مشکوک و تماس به موقع با اورژانس 115 نقش مهمی در نجات جان افراد داشته است.

وی همچنین به نقش نیروهای عملیاتی اورژانس اشاره کرده و بیان داشت: آمادگی کامل تیم‌های امدادی، افزایش سرعت پاسخ‌گویی، تجهیز آمبولانس‌ها به امکانات تخصصی و اجرای طرح‌های نظارتی مشترک با دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از عوامل مؤثر در کاهش آمار حوادث بوده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تأکید کرد: دوره‌های آموزشی متعددی برای اقشار مختلف جامعه برگزار شده و اطلاع‌رسانی گسترده از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، مدارس، مساجد و مراکز عمومی انجام گرفته است.

ایران‌نژاد به اقدامات انجام شده در حوزه آموزش‌های ضروری پیشگیری از مسمومیت با گاز مونوکسیدکرین اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: این آموزش‌ها شامل نحوه تشخیص علائم اولیه مسمومیت، روش‌های پیشگیری، اهمیت تهویه مناسب و استفاده از تجهیزات استاندارد بوده است.

وی اضافه کرد: گاز مونوکسیدکربن همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل بروز حوادث خانگی در فصل سرد سال است. در این راستا از شهروندان درخواست می‌شود نسبت به سرویس وسایل گرمایشی، اطمینان از سلامت دودکش‌ها، استفاده از شومینه و بخاری‌های استاندارد و توجه به تهویه مناسب محیط بی‌تفاوت نباشند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی بر استمرار آموزش‌های پیشگیرانه تأکید کرده و گفت: برنامه‌های آگاهی‌بخشی در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد داشت تا روند کاهشی حوادث مرتبط با گاز مونوکسیدکربن حفظ شود و ایمنی بیش از پیش تقویت گردد.

