شرکت آبفا البرز هشدار داد؛
مراقب یخ زدگی کنتور آب باشید
شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اشاره به پیشبینی سازمان هواشناسی در خصوص کاهش محسوس دما و برودت هوا در روزهای آینده، درباره یخزدگی کنتورهای آب در سطح استان هشدار داد.
به گزارش ایلنا از البرز، اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان البرز، بدین شرح است:
«با توجه به پیش بینی کاهش دمای هوا طی روزهای آینده، از شهروندان درخواست میشود تا تمهیدات لازم را برای جلوگیری از یخزدگی و ترکیدگی کنتور و انشعاب آب واحدهای خود به کار گیرند.
عایقبندی کنتور و لولههای آبرسانی در پیشگیری از یخزدگی مؤثر است و توصیه میشود با قراردادن پشمشیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه کنتور و عایقکردن لولههای سطحی از یخزدگی انشعاب و کنتور جلوگیری گردد.
همچنین برای یخ زدایی کنتورها ، از حرارت مستقیم آتش و ریختن آب داغ روی کنتور و لوله ها خودداری نموده و کیسه آب داغ ، سشوار وحرارت غیرمستقیم جایگزین این اقدام شود.
شهروندان میتوانند در صورت بروز مشکل یخزدگی ، جهت کسب راهنمایی لازم با سامانه تلفنی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب تماس حاصل کنند.»