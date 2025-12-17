خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شرکت آبفا البرز هشدار داد؛

مراقب یخ زدگی کنتور آب باشید

مراقب یخ زدگی کنتور آب باشید
کد خبر : 1729148
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی در خصوص کاهش محسوس دما و برودت هوا در روزهای آینده، درباره یخ‌زدگی کنتورهای آب در سطح استان هشدار داد.

به گزارش ایلنا از البرز، اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان البرز، بدین شرح است:

«با توجه به پیش بینی کاهش دمای هوا طی روزهای آینده، از شهروندان درخواست می‌شود تا تمهیدات لازم را برای جلوگیری از یخ‌زدگی و ترکیدگی کنتور و انشعاب آب واحدهای خود به کار گیرند. 

عایق‌بندی کنتور و لوله‌های آبرسانی در پیش‌گیری از یخ‌زدگی مؤثر است و توصیه می‌شود با قراردادن پشم‌شیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه کنتور و عایق‌کردن لوله‌های سطحی از یخ‌زدگی انشعاب و کنتور جلوگیری گردد.

همچنین برای یخ زدایی کنتورها ، از حرارت مستقیم آتش و ریختن آب داغ روی کنتور و لوله ها خودداری نموده و کیسه آب داغ ، سشوار وحرارت غیرمستقیم جایگزین این اقدام شود.

شهروندان می‌توانند در صورت بروز مشکل یخ‌زدگی ، جهت کسب راهنمایی لازم با سامانه تلفنی ۱۲۲ شرکت‌ آب و فاضلاب تماس حاصل کنند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری