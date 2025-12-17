فرمانده انتظامی البرز خبر داد:
کلاهبرداری با چکِ بیخانمانها/ضربه ۳۷۰ میلیارد ریالی به تولیدکنندگان البرز
فرمانده انتظامی استان البرز از شناسایی و انهدام یک شبکه حرفهای کلاهبرداری خبر داد که با سوءاستفاده از دستهچک افراد کارتنخواب، موفق به کلاهبرداری ۳۷۰ میلیارد ریالی از کاسبان و تولیدکنندگان استان شده بود.
به گزارش ایلنا از البرز، سردار حمید هداوند با اشاره به کلاهبرداری کشف شده، اطهار کرد: در پی وصول چندین پرونده کلاهبرداری به پلیس آگاهی استان البرز مبنی بر سوءاستفاده از دستهچک افراد ناشناس و کارتنخواب، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: بررسیهای تخصصی کارآگاهان نشان داد متهمان با اجاره کوتاهمدت حجره در بازارهای عمدهفروشی، به تولیدکنندگان مراجعه کرده و پس از جلب اعتماد آنان، اقدام به خریدهای سنگین با استفاده از دستهچک افراد بیخانمان کرده و بلافاصله متواری میشدند.
فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه اعضای این باند بهصورت کاملاً حرفهای فعالیت میکردند و در ظاهر هیچگونه ردی از خود بر جای نمیگذاشتند، تصریح کرد: با وجود این، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات پیچیده فنی و اطلاعاتی موفق شدند یکی از متهمان اصلی را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در شهر کرج دستگیر کنند.
سردار هداوند ادامه داد: پس از اعترافات متهم دستگیرشده، پنج نفر دیگر از همدستان وی نیز شناسایی و در عملیاتهای جداگانه بازداشت شدند.
وی ارزش کلاهبرداری انجامشده توسط این باند را ۳۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: مالباختگان این پرونده شناسایی شدهاند و متهمان به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان البرز در پایان با هشدار به شهروندان تأکید کرد: مردم، بهویژه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، پیش از پذیرش هرگونه چک از افراد ناشناس، حتماً نسبت به استعلام اعتبار آن اقدام کنند تا قربانی شیوههای جدید کلاهبرداری نشوند.