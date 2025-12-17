خبرگزاری کار ایران
کاهش ۳۰ درصدی سرقت در آذربایجان غربی/۲۰۳ باند سرقت در استان متلاشی شد
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات گسترده انجام‌شده برای پیشگیری از جرم و کشف سریع جرایم،گفت:طی چهار سال گذشته سرقت در استان ۳۰درصد کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ صادق شکری روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: با توجه به این آمار می توان آذربایجان غربی را امن ترین استان کشور معرفی کرد.

وی یادآور شد: طی چهار سال گذشته سرقت در استان ۳۰ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده تأثیر اقدامات پیشگیرانه در کاهش این جرم مهم است.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی اظهار کرد: با توجه به اقدامات انجام شده در حوزه کشف، در سال جاری ۸۰۱ سارق و ۲۵۵ مالخر در شهرستان‌های مختلف دستگیر و ۲۰۳ باند سرقت متلاشی شده است.

وی ادامه داد: امسال همچنین ۸۵۰ میلیارد ریال اموال سرقت شده توسط پلیس آگاهی کشف و به مالباختگان بازگردانده شد.

وی گفت: نرخ کشف اموال سرقتی در آذربایجان‌غربی ۶۵ درصد بوده که هشت درصد بهتر از میانگین کشوری است.

 

