فعالیت ۸ ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی در آذربایجان‌غربی / اجرای ۲۰۷ طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی از فعالیت ۸ ایستگاه تحقیقاتی در سطح استان خبر داد و گفت:در ۲ سال اخیر در این مراکز ۲۰۷ طرح تحقیقاتی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل علیزاده در رویداد ملی «درهای باز» با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی بر مأموریت‌های تحقیقاتی اظهار کرد: فعالیت‌های تحقیقاتی این مرکز متناسب با تغییرات اقلیمی و شرایط زیست‌محیطی به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود که این موضوع نقش مهمی در پایداری کشاورزی و حفظ امنیت غذایی دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت از تنوع زیستی افزود: ۲۲۰ گونه از بوته‌ها و درختچه‌های دارویی بومی و نادر در محوطه مرکز نگهداری می‌شود که بسیاری از آن‌ها در معرض خطر انقراض قرار دارند و در «هرباریوم» مرکز ثبت و حفاظت می‌شوند.

علیزاده از انجام ۲۰۷طرح تحقیقاتی طی ۲سال اخیر در مراکز تحقیقاتی استان خبر داد و گفت:۵۶ محقق در این مراکز همکاری دارند که ۳۸ نفر از آن‌ها عضو هیئت علمی هستند.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی ادامه داد: سالانه بیش از ۵۰۰ تن بذر با همکاری این مرکز تولید می‌شود که پس از تأمین نیاز داخلی استان، به سایر نقاط کشور نیز ارسال می‌شود.

علیزاده تأکید کرد: این مرکز به‌عنوان یک نهاد علمی پیشرو، با ارتقای دانش بومی، تقویت زنجیره ارزش و واکنش سریع به بحران‌های زیست‌محیطی، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

به گفته وی،هم‌اکنون ۲۰ شرکت فناور در مرکز رشد واحدهای فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی مشغول فعالیت هستند.

