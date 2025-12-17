اثر نویسنده فارسی راهی بازار کتاب شد؛
«در آئینه عشق» منتشر شد/ دعوتی برای کشف خویشتن بینقاب
کتاب «در آئینه عشق، خود بینقاب؛ از رهایی تا آغوش آگاهی» اثر دکتر حجتاله شاهسونی، در نی ریز منتشر و راهی بازار کتاب شد.
به گزارش ایلنا، محوریت موضوعی این کتاب که تلاشی برای گشودن راهی به سوی خودشناسی، بازیابی هویت حقیقی و بیداری آگاهی درونی است از سوی انتشارات نجوای نقرهای با مدیرمسئولی محمد جلالی انتشار یافته شده است.
شاهسونی نویسنده کتاب «در آئینه عشق، خود بینقاب؛ از رهایی تا آغوش آگاهی» ریشه بسیاری از ناهماهنگیهای فردی و اجتماعی را «فاصله گرفتن انسان از خویشتن اصیل» دانست و تاکید کرد: هدف اصلی کتاب، ارائه نگاهی روشن، ساده و کاربردی به مبانی خودشناسی است.
وی که دارای دکترای داروسازی و سالها سابقه پژوهش در حوزههای علمی و انسانی است، مجموعهای از تأملات، تجربهها و یافتههای خود را در قالب فصول مختلف این کتاب گردآورده است.
شاهسونی ابراز امیدواری کرد: این کتاب بتواند فرصتی برای مکث، تأمل و بازگشت خوانندگان به حقیقت وجودیشان فراهم آورد.
وی گفت: کتاب در آینه عشق و خود بی نقاب در 12 فصل و ۱۳۲ صفحه به صورت رقعی در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
حجت اله شاهسونی داروساز بوده و زاده روستای حاجی آباد نی ریز است که علاوه بر سوابق علمی مشارکت در اجرای فعالیت فرهنگی و اجتماعی را نیز در کارنامه خود به همراه دارد.