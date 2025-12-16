خبرگزاری کار ایران
معاون استانداری اعلام کرد:

دورکار شدن مادران دارای فرزند ابتدایی در استان کرمان روز 26 آذر

کد خبر : 1728815
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان اعلام کرد: مادران شاغل کرمانی که فرزندان آنان در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنند، می‌توانند روز چهارشنبه 26 آذر ماه سال جاری از شرایط دورکاری استفاده کنند.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری، مادران شاغل دارای فرزندان محصل تا پایان مقطع ابتدایی در سراسر استان کرمان، می‌توانند روز 26 آذر ماه از شرایط دورکاری استفاده کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان اعلام کرده است که تصمیم دورکار شدن مادران دارای فرزندان محصل تا پایان مقطع ابتدایی، به دلیل بارش نزولات جوی و غیرحضوری شدن مدارس اتخاذ شده است.

انتهای پیام/
