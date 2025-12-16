دورکار شدن مادران دارای فرزند ابتدایی در استان کرمان روز 26 آذر

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری، مادران شاغل دارای فرزندان محصل تا پایان مقطع ابتدایی در سراسر استان کرمان، می‌توانند روز 26 آذر ماه از شرایط دورکاری استفاده کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان اعلام کرده است که تصمیم دورکار شدن مادران دارای فرزندان محصل تا پایان مقطع ابتدایی، به دلیل بارش نزولات جوی و غیرحضوری شدن مدارس اتخاذ شده است.

