آمادگی کامل فارس برای شرایط ویژه هشدار قرمز هواشناسی

حسینعلی امیری در جلسه ستاد مدیریت بحران استان فارس با اشاره به ورود سامانه بارشی اخیر به استان گفت: بنا بر اعلام کارشناسان سازمان هواشناسی، این سامانه فعالیتی نسبتاً شدید داشته و همه دستگاه‌های مسئول در سطح کشور و استان به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

استاندار فارس افزود: دانش بشری توانسته بسیاری از حوادث را پیش‌بینی و مدیریت کند و همان‌گونه که در کشورهای زلزله‌خیز چون ژاپن فرهنگ عمومی در راستای تطبیق با این حوادث ارتقا یافته، باید از تجربه جهانی در مدیریت بحران بهره برد.

رئیس ستاد مدیریت بحران استان با بیان اینکه وزیر کشور در پیگیری‌های مستمر، گزارش‌هایی از وضعیت فارس دریافت می‌کنند و با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در جلسه گفت: همه دستگاه‌ها برای شرایط فعلی در آمادگی به سر می برند و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

وی قانون مدیریت بحران کشور را یکی از قوانین مترقی توصیف و خاطرنشان کرد: این قانون که حاصل مطالعات تطبیقی است، در شرایط حساس کشور همواره راهگشا بوده و امروز نیز قابل انطباق با وضعیت موجود است.

استاندار فارس با اشاره به مصوبات شورای تأمین استان گفت: لغو مرخصی‌ها، عدم خروج کارکنان دولت از استان و آمادگی کامل برای بحران‌های احتمالی در دستور کار قرار دارد. همچنین رصد و پایش مستمر وضعیت تا خروج از شرایط قرمز ضروری است و فرمانداران، بخشداران، شهرداران، شوراهای اسلامی، بخش خصوصی و عموم مردم باید همکاری ویژه‌ای با ستاد مدیریت بحران داشته باشند.

وی در خصوص تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی تأکید کرد: تصمیم‌گیری در این زمینه تابع نظر دستگاه‌های تخصصی و نظرات کارشناسی است و مدیران نباید اراده شخصی خود را دخیل کنند.

نماینده عالی دولت در استان فارس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت ماشین‌آلات بخش خصوصی و پیمانکاران راهسازی در شرایط بحرانی، اظهار داشت: کنترل رودخانه‌ها و مسیل‌ها، محدودسازی ورود کامیون‌ها به سطح شهر شیراز، تعطیلی اماکن تاریخی در صورت وجود خطر و تأمین سوخت مورد نیاز از جمله اقدامات پیشگیرانه‌ای است که باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: در صورت وقوع بحران، پیش‌بینی راهکارهای جایگزین برای استمرار خدمت‌رسانی به مردم امری حیاتی است.

امیری افزود: برگزاری نشست‌های مشورتی مدیران با کارشناسان پیش از آغاز فعالیت روزانه ضروری است تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت و کارآمدی بیشتری انجام شود.

رئیس ستاد مدیریت بحران استان فارس مدیریت مصرف آب، برق و گاز را در شرایط فعلی ضروری دانست و گفت: با توجه به بارش برف و کاهش دما در مناطق شمالی استان، توجه ویژه به مدیریت مصرف گاز و برق اهمیت دارد.

وی تأکید کرد: رعایت الگوی مصرف می‌تواند از بروز مشکلات احتمالی و اختلال در فعالیت واحدهای صنعتی جلوگیری کند و حتی صرفه‌جویی در موارد جزئی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار فارس تأکید کرد: اطلاع‌رسانی باید به‌صورت متمرکز و صرفاً از طریق سخنگوی ستاد مدیریت بحران انجام گیرد تا از پراکندگی و موازی‌کاری جلوگیری شود.

امیری با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی به موقع و گسترده در شرایط بحرانی، گفت: رسانه‌های رسمی و صدا و سیما به ویژه رادیو، به عنوان رسانه‌ای که در دسترس همه شهروندان، حتی در تاکسی، خودرو و تلفن همراه است، باید محور اطلاع‌رسانی قرار گیرند.

وی مستندسازی اقدامات توسط همه دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و افزود: مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، موظف است روزانه گزارشی جامع از روند اقدامات برای ارائه به وزارت کشور تهیه کند.

استاندار فارس با تأکید بر اینکه هدف از جلسات مدیریت بحران حفظ روند عادی خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی به مردم است، گفت: باید شرایطی فراهم شود که زندگی روزمره مردم دچار اختلال نشده و خدمات‌رسانی به هیچ وجه متوقف یا مختل نشود.

امیری در پایان توجه به هماهنگی‌های بین‌بخشی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی، تمرکز ویژه بر مناطق پرخطر، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان را مورد تأکید قرار داد.

