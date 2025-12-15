خبرگزاری کار ایران
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی:

6 قلاده یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت جاجرم مشاهده شد

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان خراسان شمالی به مشاهده و تصویربرداری چند قلاده یوزپلنگ آسیایی در این استان اشاره کرده و گفت: 6 قلاده یوزپلنگ آسیایی در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت شهرستان جاجرم، امروز دوشنبه 24 آذر ماه توسط محیط‌بانان مشاهده و تصویربرداری شد.

به گزارش ایلنا، رضا شکاریان افزود: بررسی و تطبیق تصاویر توسط کارشناسان طرح حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، حاکی است یکی از یوزپلنگ‌های مشاهده شده با کد شناسایی TR-CH006-F موسوم به «هلیا» است که پیش‌تر در مرز شمالی پناهگاه حیات‌وحش میاندشت شهرستان جاجرم ثبت و شناسایی شده بود.

وی ادامه داد: در ثبت جدید، حضور این یوزپلنگ ماده در محدوده امن پناهگاه میاندشت تأیید شد. این جابجایی و حضور در قلب پناهگاه، علاوه بر تأیید شناسایی‌های پیشین، نشان می‌دهد که شرایط امنیتی زیستگاه و وضعیت طعمه‌های طبیعی در پناهگاه مطلوب بوده و ماده‌یوزپلنگ توانسته با موفقیت توله‌های خود را پرورش دهد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان خراسان شمالی به اهمیت این ثبت اشاره کرده و اظهار داشت: مشاهده هم‌زمان چند قلاده یوزپلنگ، به ویژه یک نوع یوزپلنگ ماده موفق در زادآوری، نشانه‌ای امیدوارکننده از اثربخشی اقدامات حفاظتی، حضور مؤثر محیط‌بانان و پایداری نسبی زیستگاه در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت است.

شکاریان بر تداوم پایش‌های علمی، تقویت حفاظت میدانی و حمایت همه‌جانبه از زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی در استان تأکید داشته و تصریح کرد: برقراری امنیت در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت شهرستان جاجرم که با تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان حاصل شده موجب تأمین و ارتقاء امنیت زیستگاه برای این گربه‌سان زیبا است.

وی به مشاهده‌های پیشین یوزپلنگ‌های آسیایی در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت شهرستان جاجرم اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: نیمه آبان ماه سال جاری نیز 5 قلاده یوزپلنگ آسیایی شامل یک یوزپلنگ ماده به همراه 4 توله در شمال پناهگاه حیات‌وحش میاندشت مشاهده و تصویربردای شدند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان خراسان شمالی به مهمترین عوامل امنیت در این پناهگاه اشاره داشته و تأکید کرد: افزایش قابل توجه جمعیت آهو به عنوان طعمه یوزپلنگ آسیایی و مدیریت سگ‌های گله در منطقه، از عواملی است که باعث افزایش امنیت زیستگاه و پناهگاه حیات‌وحش میاندشت شهرستان جاجرم شده است.

شکاریان ابراز داشت: مجموعه پناهگاه حیات‌وحش میاندشت شهرستان جاجرم، شامل پناهگاه حیات‌وحش میاندشت و پارک ملی ضامن آهو دارای مساحتی بیش از 85 هزار هکتار است. این مجموعه دومین زیستگاه پرجمعیت آهو در کشور و یکی از بهترین زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی محسوب می‌شود.

وی به گونه‌های حیوانی مجموعه پناهگاه حیات‌وحش میاندشت شهرستان جاجرم اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: پناهگاه حیات‌وحش میاندشت زیستگاه گونه‌های حیوانی شاخصی مانند آهو، گربه وحشی، کاراکال، کفتار، هوبره، قوچ وحشی، میش وحشی و زاغ بور است.

