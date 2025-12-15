خبرگزاری کار ایران
فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاه‌های 4 شهرستان جنوبی استان بوشهر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: در پی ورود سامانه بارشی، تشدید بارندگی و نامساعد بودن شرایط جوی، فعالیت حضوری مدارس و دانشگاه‌های این استان در تمامی مقاطع تحصیلی 4 شهرستان جنوبی این استان، روز سه‌شنبه 25 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، کوروش دهقان به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت بحران بوشهر اشاره داشته و افزود: این تصمیم با توجه به پیش‌بینی تشدید بارندگی‌ها و احتمال جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی معابر در مناطق شهری و روستایی، به منظور پیشگیری و کاهش خطرات احتمالی، اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت بحران استانداری بوشهر و در راستای حفظ سلامت شهروندان به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان، کلاس‌های آموزشی در شهرستان‌های دیر، کنگان، جم و عسلویه در روز سه‌شنبه 25 آذر ماه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

