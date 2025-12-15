به گزارش ایلنا، امیر ابراهیم رسولی با تبیین رویکردها و اهداف کلان حزب نسل نو، بر ضرورت نوسازی گفتمانی، تشکیلاتی و نسلی در عرصه سیاست کشور تأکید کرد و گفت: پرچم نسل نو بالاست و این حزب با باور به پوست‌اندازی عمیق و حرکت در مسیر صحیح، به‌دنبال اصلاح رویه‌ها و شکل‌دهی به جریانی پویا، اثرگذار و آینده‌نگر است.

وی افزود: حزب نسل نو از ایده‌های نو، خلاقانه و تحول‌آفرین استقبال می‌کند و تلاش دارد با رویکردی تمدن‌ساز و مصلحانه، فضای امید را در جامعه تقویت کرده و مسیر مشارکت فعال، آگاهانه و مردم‌مدارانه را هموار سازد. هدف نهایی ما دستیابی به حکمرانی کارآمد و پاسخ‌گو با اتکا به ظرفیت‌های انسانی کشور است.

دبیرکل حزب نسل نو با اشاره به اهمیت شبکه‌سازی اجتماعی و سیاسی تصریح کرد: در حزب نسل نو به‌دنبال ایجاد شبکه‌ای گسترده از نیروهای دغدغه‌مند، به‌ویژه جوانان، هستیم تا آنان را به‌صورت واقعی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری درگیر کنیم و از توان فکری و میدانی‌شان بهره مند شویم.

رسولی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت حاکم بر فضای مجازی اظهار داشت: فضای مجازی امروز به‌شدت آکنده از دروغ‌پردازی، تخریب و جنگ شناختی است و دشمن تلاش می‌کند از این بستر برای تضعیف امید اجتماعی و کارآمدی نظام بهره ببرد. در چنین شرایطی، نسل نو نه‌تنها نباید منفعل باشد، بلکه باید حضوری فعال، هوشمندانه و اثرگذار در این فضا داشته باشد.

وی افزود: ما معتقدیم فضای مجازی میدان تربیت نیرو است؛ می‌توان در این عرصه سرباز تربیت کرد و سردار ساخت. روشنگری، تبیین واقعیت‌ها و تقویت گفتمان امید، مأموریت اصلی ما در این میدان است.

دبیرکل حزب نسل نو خاطرنشان کرد: تبیین کارآمدی نظام و امیدآفرینی در تمامی عرصه‌ها، کلیدواژه و نصب‌العین اقدامات حزب نسل نو است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، بر هجمه‌ها و تبلیغات منفی و سازمان‌یافته دشمن غلبه کرد.

مشاور سیاسی رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی گفت: اگر قصد داریم به‌صورت ریشه‌ای و ماندگار کار کنیم، باید از هم‌اکنون آینده را مدنظر قرار دهیم. سرمایه‌گذاری فکری، فرهنگی و آموزشی بر کودکان و نوجوانان، تضمین‌کننده آینده کشور و نظام خواهد بود.

وی یکی از اصول بنیادین حزب نسل نو را جانمایی صحیح نیروها دانست و افزود: قرار گرفتن افراد در جایگاه متناسب با توانمندی‌هایشان، شرط اصلی جلوگیری از ناکارآمدی و افزایش بهره‌وری در ساختارهای مدیریتی است.

رسولی در ادامه و در پاسخ به پرسش های خبرنگاران، به اهمیت برگزاری نشست‌های منظم تشکیلاتی اشاره کرد و گفت: برگزاری جلسات هفتگی منظم، زمینه‌ای برای گفت‌وگوی صریح، تبادل نظر، انتقال تجربه و پاسخ‌گویی به پرسش‌های نسل نو فراهم می‌کند و می‌تواند به شکستن فضای رخوت و بی‌انگیزگی در جامعه کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قدرت و اختلافات سیاسی پرداخت و اظهار داشت: قدرت، ماهیتی تعریف‌شده دارد و شناخت آن، شناخت ابزارهای آن و افزایش ظرفیت بازیگران سیاسی، می‌تواند به مدیریت اختلافات و کاهش تنش‌ها منجر شود.

مشاور سیاسی رئیس مجلس با رد نگاه تک‌سویه به اختلافات سیاسی تصریح کرد: اختلاف نظر محدود به یک جریان خاص نیست و در همه طیف‌ها وجود دارد. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۳۸۸ نیز همه اصلاح‌طلبان دارای دیدگاه واحد نبودند.

وی همچنین پایین بودن آستانه تحمل سیاسی را یکی از آسیب‌های جدی فضای سیاست دانست و بر ضرورت تعامل، مدارا و تحمل همه سلایق در چارچوب نظام تأکید کرد.

حمایت از دولت مستقر و ضرورت هم‌افزایی ملی

رسولی با تأکید بر مسئولیت همگانی در قبال دولت مستقر گفت: صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی و حتی رأی شخصی افراد، حمایت از دولت جمهوری اسلامی یک وظیفه ملی است. هر کسی که در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد، باید مورد حمایت و کمک همه جریان‌ها قرار گیرد تا مسیر خدمت‌رسانی به مردم هموار شود.

وی افزود: این حمایت حتی در شرایطی که فردی به رئیس‌جمهور رأی نداده یا در فعالیت‌های انتخاباتی مشارکت نداشته، نیز یک اصل عقلانی و انقلابی محسوب می‌شود.

جایگاه زنان در ساختار تصمیم‌سازی حزب نسل نو

دبیرکل حزب نسل نو در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد این حزب نسبت به نقش زنان در سیاست و مدیریت، گفت: حضور زنان در هسته‌های مرکزی تصمیم‌گیری یک ضرورت انکارناپذیر است و حزب نسل نو این موضوع را به‌عنوان یک اصل راهبردی دنبال می‌کند.

وی افزود: در سطوح بعدی تشکیلاتی نیز قطعاً از ظرفیت زنان توانمند برای پیشبرد اهداف حزب بهره خواهیم گرفت و زمینه مشارکت مؤثر آنان را فراهم می‌کنیم.

در ادامه این مراسم، پی‌خجسته دبیر استانی حزب نسل نو در فارس، با اشاره به مأموریت‌های این حزب در سطح استان اظهار داشت: حزب نسل نو با نگاهی متفاوت، بر پررنگ‌کردن نقش بانوان، جوانان و نخبگان در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور تأکید دارد و این موضوع را یک ضرورت راهبردی می‌داند.

وی افزود: نسل نو یک تشکیلات انقلابی و مسئله‌محور است که با هدف پاسخ‌گویی به چالش‌ها و معضلات کشور و با رویکرد تربیت مدیران و کارگزاران جوان، متخصص و متعهد در تمامی عرصه‌ها شکل گرفته است.

دبیر استانی حزب نسل نو در فارس در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی حزب گفت:به‌زودی فراخوان رسمی جذب و عضوگیری حزب نسل نو در استان فارس منتشر خواهد شد و از همه علاقه‌مندان، به‌ویژه جوانان نخبه و دغدغه‌مند، برای حضور فعال در این تشکیلات دعوت می‌کنیم.

لازم به ذکر است در ادامه این نشست برخی از فعالین سیاسی و اجتماعی که در این‌ جلسه حضور داشتند نیز مطالب و دید گاه های خود را بیان کردند.

انتهای پیام/