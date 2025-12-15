خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

هشدار به مردم: فریب غذای ارزان را نخورید/قیمت‌های غیرواقعی، زنگ خطر سلامت است

هشدار به مردم: فریب غذای ارزان را نخورید/قیمت‌های غیرواقعی، زنگ خطر سلامت است
کد خبر : 1727459
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس بهداشت کار و محیط دانشگاه علوم پزشکی استان البرز با اشاره به خروج بیش از ۷۷ تُن مواد غذایی غیرمجاز از چرخه مصرف انسانی به مردم هشدار داد و گفت: فریب غذای ارزان قیمت را نخورید؛ گرانی مواد اولیه غذایی، زمینه‌ساز تولید و عرضه محصولات ناسالم شده و بدون مشارکت شهروندان و گزارش به‌موقع تخلفات، امکان کنترل کامل بازار سلامت‌محور وجود ندارد.

مقصود جعفری‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تشریح عملکرد حوزه بهداشت محیط استان البرز اظهار کرد: از ابتدای اول تیرماه ۱۴۰۳ تا پایان شهریورماه، در مجموع ۲۲۷ هزار و ۶۵۵ مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای صنفی انجام شده است.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۵۱۹ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط و موازین بهداشتی پلمب و ۱۳۵۱ پرونده قضایی نیز به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده است.

رئیس بهداشت محیط البرز ادامه داد: در این بازه زمانی، ۷۷ هزار و ۱۳۲ کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد، تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف انسانی شناسایی و از چرخه مصرف مردم خارج شد.

جعفری‌نیا همچنین از انجام نمونه‌برداری‌های گسترده خبر داد و به ایلنا گفت که در این مدت ۱۰۵۵ نمونه مواد غذایی از واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده برداشت و به آزمایشگاه ارسال شده است.

وی با اشاره به نظارت‌های مرتبط با آب شرب و اماکن آبی اظهار کرد: ۹۹۸ نمونه از شبکه‌های آبرسانی و استخرهای شنا مورد آزمون‌های میکروبی و شیمیایی قرار گرفت. همچنین ۱۲۵ نمونه فاضلاب و پساب و ۱۳۶۴ مورد آزمون کلر باقی‌مانده در آب شبکه‌ها و استخرها انجام شده است.

به گفته وی، ۳۴ نمونه میوه و سبزیجات عرضه‌شده در سطح بازار یا برداشت‌شده از مزارع نیز تحت آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی قرار گرفت.

رئیس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به نقش گزارش‌های مردمی به ایلنا گفت: در این مدت ۱۹۳۸ شکایت و گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۹۰ ثبت شد که ۱۰۰ درصد این گزارش‌ها در بازه زمانی مقرر بررسی و پیگیری شده است.

جعفری‌نیا عمده موضوع شکایات را عدم رعایت موازین بهداشتی در مراکز عرضه و توزیع مواد غذایی، نانوایی‌ها، آرایشگاه‌ها، دفع غیربهداشتی فاضلاب و پسماند عنوان کرد.

وی درباره وضعیت پسماندهای پزشکی در البرز توضیح داد: تمام مراکز عمده تولید پسماند پزشکی از جمله بیمارستان‌ها و مراکز جراحی موظف به استفاده از دستگاه‌های بی‌خطرساز هستند و پس از بی‌خطرسازی، پسماندها به شهرداری تحویل داده می‌شود.

به گفته جعفری‌نیا، در شهرستان‌های نظرآباد، طالقان، اشتهارد و ساوجبلاغ، پسماندهای پزشکی توسط شرکت‌های دارای مجوز و با نظارت دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست بی‌خطرسازی می‌شود و در کرج نیز دو شرکت مجوزدار این فرآیند را انجام می‌دهند.

رئیس بهداشت محیط البرز با اشاره به گلایه‌های مردمی درباره کدورت آب در مقاطعی از سال به ایلنا گفت: کدورت آب می‌تواند ناشی از ته‌نشینی رسوبات در مخازن ساختمان‌ها، زنگ‌زدگی لوله‌ها یا شکستگی و نشتی در شبکه انتقال آب باشد، به‌ویژه در زمان قطعی یا افت فشار آب.

وی تأکید کرد: وجود کلر باقی‌مانده در شبکه آبرسانی یکی از الزامات بهداشتی است و در صورت افزایش کدورت، توصیه می‌شود شهروندان اجازه دهند آب مدتی از شیر جریان یابد و برای مصرف آشامیدنی، آب را حتماً بجوشانند.

هشدار درباره مصرف غذای ارزان‌قیمت و غیرمتعارف

جعفری‌نیا با اشاره به افزایش تخلفات در حوزه مواد غذایی به دلیل گرانی مواد اولیه هشدار داد: قیمت‌های غیرواقعی و بسیار پایین برخی غذاهای آماده، به‌ویژه همبرگر و فرآورده‌های گوشتی، می‌تواند نشانه استفاده از مواد اولیه ناسالم و غیرقابل مصرف باشد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از کشفیات کارگاه‌های غیرمجاز و زیرزمینی تولید مواد غذایی، با گزارش‌های مردمی شناسایی شده و بدون همکاری شهروندان، امکان رصد همه تخلفات وجود ندارد.

رئیس بهداشت محیط البرز در پایان با تأکید بر مشارکت اجتماعی به ایلنا گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، از طریق تماس با سامانه ۱۹۰ (بدون پیش‌شماره و از تلفن ثابت یا همراه) موضوع را گزارش دهند. این گزارش‌ها بلافاصله در سامانه ثبت و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سلامت جامعه تنها مسئولیت وزارت بهداشت نیست و ۷۵ درصد عوامل مؤثر بر سلامت به عملکرد سایر دستگاه‌ها و همچنین مسئولیت‌پذیری شهروندان بازمی‌گردد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری