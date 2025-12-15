مقصود جعفری‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تشریح عملکرد حوزه بهداشت محیط استان البرز اظهار کرد: از ابتدای اول تیرماه ۱۴۰۳ تا پایان شهریورماه، در مجموع ۲۲۷ هزار و ۶۵۵ مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای صنفی انجام شده است.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۵۱۹ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط و موازین بهداشتی پلمب و ۱۳۵۱ پرونده قضایی نیز به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده است.

رئیس بهداشت محیط البرز ادامه داد: در این بازه زمانی، ۷۷ هزار و ۱۳۲ کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد، تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف انسانی شناسایی و از چرخه مصرف مردم خارج شد.

جعفری‌نیا همچنین از انجام نمونه‌برداری‌های گسترده خبر داد و به ایلنا گفت که در این مدت ۱۰۵۵ نمونه مواد غذایی از واحدهای تولیدی و عرضه‌کننده برداشت و به آزمایشگاه ارسال شده است.

وی با اشاره به نظارت‌های مرتبط با آب شرب و اماکن آبی اظهار کرد: ۹۹۸ نمونه از شبکه‌های آبرسانی و استخرهای شنا مورد آزمون‌های میکروبی و شیمیایی قرار گرفت. همچنین ۱۲۵ نمونه فاضلاب و پساب و ۱۳۶۴ مورد آزمون کلر باقی‌مانده در آب شبکه‌ها و استخرها انجام شده است.

به گفته وی، ۳۴ نمونه میوه و سبزیجات عرضه‌شده در سطح بازار یا برداشت‌شده از مزارع نیز تحت آزمایش‌های میکروبی و شیمیایی قرار گرفت.

رئیس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به نقش گزارش‌های مردمی به ایلنا گفت: در این مدت ۱۹۳۸ شکایت و گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۹۰ ثبت شد که ۱۰۰ درصد این گزارش‌ها در بازه زمانی مقرر بررسی و پیگیری شده است.

جعفری‌نیا عمده موضوع شکایات را عدم رعایت موازین بهداشتی در مراکز عرضه و توزیع مواد غذایی، نانوایی‌ها، آرایشگاه‌ها، دفع غیربهداشتی فاضلاب و پسماند عنوان کرد.

وی درباره وضعیت پسماندهای پزشکی در البرز توضیح داد: تمام مراکز عمده تولید پسماند پزشکی از جمله بیمارستان‌ها و مراکز جراحی موظف به استفاده از دستگاه‌های بی‌خطرساز هستند و پس از بی‌خطرسازی، پسماندها به شهرداری تحویل داده می‌شود.

به گفته جعفری‌نیا، در شهرستان‌های نظرآباد، طالقان، اشتهارد و ساوجبلاغ، پسماندهای پزشکی توسط شرکت‌های دارای مجوز و با نظارت دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست بی‌خطرسازی می‌شود و در کرج نیز دو شرکت مجوزدار این فرآیند را انجام می‌دهند.

رئیس بهداشت محیط البرز با اشاره به گلایه‌های مردمی درباره کدورت آب در مقاطعی از سال به ایلنا گفت: کدورت آب می‌تواند ناشی از ته‌نشینی رسوبات در مخازن ساختمان‌ها، زنگ‌زدگی لوله‌ها یا شکستگی و نشتی در شبکه انتقال آب باشد، به‌ویژه در زمان قطعی یا افت فشار آب.

وی تأکید کرد: وجود کلر باقی‌مانده در شبکه آبرسانی یکی از الزامات بهداشتی است و در صورت افزایش کدورت، توصیه می‌شود شهروندان اجازه دهند آب مدتی از شیر جریان یابد و برای مصرف آشامیدنی، آب را حتماً بجوشانند.

هشدار درباره مصرف غذای ارزان‌قیمت و غیرمتعارف

جعفری‌نیا با اشاره به افزایش تخلفات در حوزه مواد غذایی به دلیل گرانی مواد اولیه هشدار داد: قیمت‌های غیرواقعی و بسیار پایین برخی غذاهای آماده، به‌ویژه همبرگر و فرآورده‌های گوشتی، می‌تواند نشانه استفاده از مواد اولیه ناسالم و غیرقابل مصرف باشد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از کشفیات کارگاه‌های غیرمجاز و زیرزمینی تولید مواد غذایی، با گزارش‌های مردمی شناسایی شده و بدون همکاری شهروندان، امکان رصد همه تخلفات وجود ندارد.

رئیس بهداشت محیط البرز در پایان با تأکید بر مشارکت اجتماعی به ایلنا گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، از طریق تماس با سامانه ۱۹۰ (بدون پیش‌شماره و از تلفن ثابت یا همراه) موضوع را گزارش دهند. این گزارش‌ها بلافاصله در سامانه ثبت و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سلامت جامعه تنها مسئولیت وزارت بهداشت نیست و ۷۵ درصد عوامل مؤثر بر سلامت به عملکرد سایر دستگاه‌ها و همچنین مسئولیت‌پذیری شهروندان بازمی‌گردد.

انتهای پیام/