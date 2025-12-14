قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۷۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و هر دلار ۱۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان و هر یورو ۱۵۰ هزار و ۱۱۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

