قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۳۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۷۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۳ میلیون و ۲۲۲ هزار تومان و هر دلار ۱۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان و هر یورو ۱۵۰ هزار و ۱۱۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.