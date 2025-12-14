مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛
صدور 13 پروانه بهرهبرداری صنایع تبدیلی کشاورزی در استان قزوین
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : در 8 ماهه سال جاری، 13 فقره پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی در استان قزوین صادر شده که مجموع ظرفیت تولید آنها 339 هزار و 135 تن در سال است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ابرادات مصلایی افزود: این واحدهای تولیدی با سرمایهگذاری بالغ بر 6 هزار و 334 میلیارد و 740 میلیون ریال و توسط بخش خصوصی احداث شدهاند و توان جذب 372 هزار و 569 تن مواد خام کشاورزی را دارند که نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی استان ایفا میکنند.
به گفته این مقام مسئول، پروانههای بهرهبرداری صادر شده در حوزه فرآوری پسته و محصولات آجیلی، تولید خوراک آماده دام و طیور، احداث سردخانه و بستهبندی انواع محصولات کشاورزی و غذایی، فرآوری زیتون، بستهبندی خشکبار، دانههای آجیلی، حبوبات، غلات و میوه و سبزی تازه، تولید آرد و پوره میوههای آجیلی و فرآوری کشمش بوده است.
وی همچنین به صدور مجوزهای جدید در این بخش اشاره کرد و گفت: در مدت مشابه سال جاری، 34 فقره جواز تأسیس صنایع تبدیلی و غذایی با ظرفیت تولید 287 هزار و 191 تن در استان قزوین صادر شده که پیشبینی میشود با بهرهبرداری از آنها، زمینه اشتغال برای 816 نفر فراهم شود.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان تأکید کرد: این آمار نشاندهنده استقبال قابل توجه سرمایهگذاران از بخش صنایع تبدیلی کشاورزی و وجود بازار هدف مطمئن برای محصولات این حوزه است و بیانگر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، کاهش ضایعات و ایجاد اشتغال پایدار در استان قزوین میباشد.