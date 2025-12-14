خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

صدور 13 پروانه بهره‌برداری صنایع تبدیلی کشاورزی در استان قزوین

صدور 13 پروانه بهره‌برداری صنایع تبدیلی کشاورزی در استان قزوین
کد خبر : 1727391
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : در 8 ماهه سال جاری، 13 فقره پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی در استان قزوین صادر شده که مجموع ظرفیت تولید آن‌ها 339 هزار و 135 تن در سال است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ابرادات مصلایی افزود: این واحدهای تولیدی با سرمایه‌گذاری بالغ بر 6 هزار و 334 میلیارد و 740 میلیون ریال و توسط بخش خصوصی احداث شده‌اند و توان جذب 372 هزار و 569 تن مواد خام کشاورزی را دارند که نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی استان ایفا می‌کنند.

به گفته این مقام مسئول، پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در  حوزه فرآوری پسته و محصولات آجیلی، تولید خوراک آماده دام و طیور، احداث سردخانه و بسته‌بندی انواع محصولات کشاورزی و غذایی، فرآوری زیتون، بسته‌بندی خشکبار، دانه‌های آجیلی، حبوبات، غلات و میوه و سبزی تازه، تولید آرد و پوره میوه‌های آجیلی و فرآوری کشمش بوده است.
وی همچنین به صدور مجوزهای جدید در این بخش اشاره کرد و گفت: در مدت مشابه سال جاری، 34 فقره جواز تأسیس صنایع تبدیلی و غذایی با ظرفیت تولید 287 هزار و 191 تن در استان قزوین صادر شده که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از آن‌ها، زمینه اشتغال برای 816 نفر فراهم شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان تأکید کرد: این آمار نشان‌دهنده استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران از بخش صنایع تبدیلی کشاورزی و وجود بازار هدف مطمئن برای محصولات این حوزه است و بیانگر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، کاهش ضایعات و ایجاد اشتغال پایدار در استان قزوین می‌باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری