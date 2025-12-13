مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران:
۸۸ مدیر زن در مازندران؛ گامی مؤثر در ارتقای جایگاه زنان در مسئولیتهای اجرایی
مدیر کل امور بانوان مازندران از حضور ۸۸ مدیر زن در پستهای مختلف استان خبر داد و گفت: مازندران با این تعداد مدیر زن، در جایگاه پنجم کشور قرار دارد و گامی مؤثر در ارتقای مشارکت زنان در مسئولیتهای اجرایی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امالبنین محمدی، عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با اشاره به شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) نه تنها در عرصه تربیت نسلهای آزاد و پایدار، بلکه در عرصههای اقتصادی و سیاسی نیز الگویی برجسته و ماندگار بود.
وی به مدیریت باغ فدک توسط حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) در زمانی که زنان در بسیاری از عرصهها محدود بودند، در مدیریت اقتصادی و کارآفرینی نقشآفرینی کرد و نشان داد که در دوران خود نیز یک مدیر و کارآفرین توانمند بود.
محمدی همچنین از حضور فعال حضرت فاطمه زهرا (س) در عرصههای سیاسی و حمایت بیدریغ ایشان از ولایت علوی خبرداد و یادآور شد: در زمانی که برخی از اصحاب از امیرالمؤمنین (ع) فاصله گرفتند، حضرت فاطمه زهرا (س) اولین فردی بود که در دفاع از ولایت و حمایت از علی (ع) به میدان آمد و شبانه در خانههای اصحاب به روشنگری و معرفی امیرالمؤمنین (ع) پرداخت.
وی به لزوم توجه به تربیت در خانوادهها اشاره کرد و گفت: "تربیت صحیح فرزندان مسئولیت مشترک مادر و پدر است. اگر پدران به وظایف خود در احترام و عزت به مادران عمل کنند، مادران نیز قادر خواهند بود تربیت صحیح فرزندان را انجام دهند.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران به کوتاهی عمر مدیریتها اشاره کرد و تأکید کرد: در این مدت کوتاه که در اختیار داریم، باید تمام تلاش خود را برای ایجاد آثار مثبت و ماندگار در جامعه بهکار ببریم و در مسیر خدمت به مردم حرکت کنیم تا ناممان در تاریخ بهعنوان افرادی که برای رفاه و پیشرفت جامعه تلاش کردند، باقی بماند.
پیشرفت استان مازندران در مشارکت زنان و طرح جوانی جمعیت
وی از موفقیتهای استان در زمینه ارتقای مشارکت زنان در مسئولیتهای اجرایی خبر داد و گفت: استان ما در حال حاضر با داشتن ۸۸ مدیر زن در پستهای مختلف، در جایگاه پنجم کشور قرار دارد و امیدواریم با تلاشهای مستمر، به رتبه اول برسیم.
محمدی همچنین از اقدامات استان در زمینه جوانی جمعیت خبر داد و گفت: در راستای طرح جوانی جمعیت، استان ما در همکاری با ادارهکل راه و شهرسازی، زمینهایی به ۷۰۰ خانواده که واجد شرایط بودند، اختصاص داده است. این اقدام مهم نشان از تلاش استان برای حمایت از خانوادهها و تشویق به ازدواج و تولد نسل جوان دارد. همچنین، پیشبینی میشود تا پایان سال جاری ۲ هزار خانواده دیگر نیز از این مشوقها بهرهمند شوند.