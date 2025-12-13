به گزارش خبرنگار ایلنا، ام‌البنین محمدی، عصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران با اشاره به شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) نه تنها در عرصه تربیت نسل‌های آزاد و پایدار، بلکه در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی نیز الگویی برجسته و ماندگار بود.

وی به مدیریت باغ فدک توسط حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) در زمانی که زنان در بسیاری از عرصه‌ها محدود بودند، در مدیریت اقتصادی و کارآفرینی نقش‌آفرینی کرد و نشان داد که در دوران خود نیز یک مدیر و کارآفرین توانمند بود.

محمدی همچنین از حضور فعال حضرت فاطمه زهرا (س) در عرصه‌های سیاسی و حمایت بی‌دریغ ایشان از ولایت علوی خبرداد و یادآور شد: در زمانی که برخی از اصحاب از امیرالمؤمنین (ع) فاصله گرفتند، حضرت فاطمه زهرا (س) اولین فردی بود که در دفاع از ولایت و حمایت از علی (ع) به میدان آمد و شبانه در خانه‌های اصحاب به روشنگری و معرفی امیرالمؤمنین (ع) پرداخت.

وی به لزوم توجه به تربیت در خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: "تربیت صحیح فرزندان مسئولیت مشترک مادر و پدر است. اگر پدران به وظایف خود در احترام و عزت به مادران عمل کنند، مادران نیز قادر خواهند بود تربیت صحیح فرزندان را انجام دهند.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران به کوتاهی عمر مدیریت‌ها اشاره کرد و تأکید کرد: در این مدت کوتاه که در اختیار داریم، باید تمام تلاش خود را برای ایجاد آثار مثبت و ماندگار در جامعه به‌کار ببریم و در مسیر خدمت به مردم حرکت کنیم تا نام‌مان در تاریخ به‌عنوان افرادی که برای رفاه و پیشرفت جامعه تلاش کردند، باقی بماند.

پیشرفت استان مازندران در مشارکت زنان و طرح جوانی جمعیت

وی از موفقیت‌های استان در زمینه ارتقای مشارکت زنان در مسئولیت‌های اجرایی خبر داد و گفت: استان ما در حال حاضر با داشتن ۸۸ مدیر زن در پست‌های مختلف، در جایگاه پنجم کشور قرار دارد و امیدواریم با تلاش‌های مستمر، به رتبه اول برسیم.

محمدی همچنین از اقدامات استان در زمینه جوانی جمعیت خبر داد و گفت: در راستای طرح جوانی جمعیت، استان ما در همکاری با اداره‌کل راه و شهرسازی، زمین‌هایی به ۷۰۰ خانواده که واجد شرایط بودند، اختصاص داده است. این اقدام مهم نشان از تلاش استان برای حمایت از خانواده‌ها و تشویق به ازدواج و تولد نسل جوان دارد. همچنین، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری ۲ هزار خانواده دیگر نیز از این مشوق‌ها بهره‌مند شوند.

