مدیرکل صمت البرز:
البرز از پیشرانهای اصلی صنعت کشور است/سهم ۲.۷۵ درصدی طرحها و نزدیک به ۶ درصدی اشتغال صنعتی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به محدودیتهای جدی تأمین زمین و زیرساختهای صنعتی در این استان، گفت: با وجود این تنگناها، البرز همچنان یکی از استانهای پیشران در حوزه صنعت، تولید و سرمایهگذاری کشور به شمار میرود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمد انصاری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، در جلسه کارگروه توسعه سرمایهگذاری استان با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: استان البرز با وجود محدودیتهای جدی در حوزه زمین و زیرساخت، همچنان یکی از موتورهای اصلی صنعت کشور است.
وی با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه افزود: هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی و رشد ۸.۵ درصدی بخش صنعت، مسیر روشنی پیشروی استانها قرار داده و البرز تلاش کرده سیاستها و برنامههای اجرایی خود را با این اهداف ملی همسو کند.
مدیرکل صمت البرز با بیان اینکه افزایش بهرهوری، رشد سرمایهگذاری مولد و تکمیل زنجیرههای ارزش، محور اصلی برنامههای این ادارهکل در سال ۱۴۰۴ است، گفت: در حال حاضر تنها حدود ۱.۲ درصد از مساحت حدود ۵۸۳ هزار هکتاری استان به شهرکها و نواحی صنعتی اختصاص یافته، در حالی که بیش از ۸۵۰ جواز تأسیس صادرشده در انتظار تخصیص زمین هستند.
انصاری افزود: بیش از ۳۵۲۸ هکتار از اراضی استان توسط ۴۰۸۷ واحد صنعتی فعال اشغال شده و ۵۳۳ هکتار نیز به ۸۳۲ طرح در دست اجرا اختصاص دارد که این آمار نشان میدهد کمبود زمین به یک گلوگاه راهبردی در مسیر توسعه صنعتی و جذب سرمایهگذاری تبدیل شده است.
وی با اشاره به جایگاه البرز در مقایسه با سایر استانها تصریح کرد: البرز از نظر تعداد طرحهای صنعتی تنها ۲.۷۵ درصد از کل کشور را به خود اختصاص داده، اما سهم آن در اشتغال صنعتی نزدیک به ۶ درصد است که این موضوع بیانگر بهرهوری بالاتر و تمرکز بر صنایع با ارزش افزوده بیشتر است.
مدیرکل صمت البرز با تأکید بر نقش صنایع دانشبنیان در توسعه استان گفت: بیش از ۹۰ درصد شرکتهای دانشبنیان البرز دارای مجوز صنعتی هستند و استان البرز رتبه چهارم کشور از نظر تعداد شرکتهای دانشبنیان و رتبه دوم از نظر فروش محصولات دانشبنیان را به خود اختصاص داده است.
انصاری کمبود نقدینگی، مشکلات تأمین ارز، محدودیتهای انرژی و ضرورت نوسازی صنایع موجود را از مهمترین چالشهای تولید در استان برشمرد و افزود: تنها در سال ۱۴۰۳، محدودیتهای برق و گاز، دهها همت عدمالنفع به صنعت کشور تحمیل کرده که بخشی از آن مربوط به واحدهای تولیدی استان البرز بوده است.
وی در عین حال از رشد پرداخت تسهیلات رونق تولید در استان خبر داد و گفت: در سال جاری میزان پرداخت تسهیلات نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته و این روند باید با تمرکز بر طرحهای پیشران و دانشبنیان ادامه یابد.
مدیرکل صمت البرز در پایان با اشاره به احیای بیش از ۱۰۷ واحد راکد در سال ۱۴۰۳ و هدفگذاری احیای ۱۲۵ واحد در سال ۱۴۰۴ تأکید کرد: تسهیل بازسازی و نوسازی خطوط تولید، تکمیل طرحهای نیمهتمام، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و ساماندهی لکههای صنعتی، از راهبردهای اصلی استان در مسیر تحقق شعار سال است.