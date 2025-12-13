به گزارش خبرنگار ایلنا، فرود عسگری شنبه بیست و دوم آذر ماه در حاشیه افتتاح گمرک منطقه ویژه اقتصادی بروجرد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: راه‌اندازی گمرک منطقه ویژه اقتصادی بروجرد می‌تواند با کاهش هزینه‌های تولید، افزایش مشوق‌های مالیاتی و گمرکی و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، نقش مؤثری در توسعه اقتصاد منطقه‌ای و ملی ایفا کند.

وی افزود: آغاز به کار این منطقه با کد گمرکی ۱۵۵۰۴، گامی مهم در راستای حمایت از تولید صادرات‌محور و توسعه اقتصاد منطقه‌ای و کشوری است.

رییس گمرک کشور خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی مستقر در این منطقه می‌توانند از مشوق‌های مالیاتی و گمرکی بهره‌مند شوند که این موضوع به‌طور قابل توجهی هزینه‌های تولید را کاهش داده و امکان رقابت‌پذیری محصولات در بازارهای هدف و صادراتی را فراهم می‌کند.

عسگری با اشاره به آثار زیرساختی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تصریح کرد: راه‌اندازی این منطقه به‌طور طبیعی تقویت زیرساخت‌ها، به‌ویژه در حوزه لجستیک، حمل‌ونقل و راه‌های ارتباطی را به دنبال خواهد داشت و فضای مناسبی برای فعالیت فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: در منطقه ویژه اقتصادی، ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌شود که بر اساس آن، کالای تولیدی هنگام ورود به سرزمین اصلی از پرداخت حقوق گمرکی معاف خواهد بود، مزیتی که می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

وی جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال پایدار را از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این منطقه دانست و گفت: در حال حاضر حدود ۸۱ منطقه ویژه اقتصادی در کشور وجود دارد و منطقه ویژه اقتصادی بروجرد سی‌ودومین منطقه فعالی است که به چرخه اقتصادی کشور اضافه می‌شود.

عسگری بیان کرد: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و موقعیت استقرار این منطقه، منطقه ویژه اقتصادی بروجرد به یکی از مناطق فعال کشور تبدیل شده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان لرستان ایفا کند.

