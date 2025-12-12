در جمع خبرنگاران مطرح شد:
احقاق حقوق خانواده شهدای حوادث تروریستی حرم شاهچراغ (ع) توسط مرکز وکلای قوه قضاییه
عبدلیان پور: به خانواده شهدا قول دادم که خونهای بهناحق ریخته پایمال نشود
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: به خانواده شهدای حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ ع قول دادیم که خونهای بهناحق ریخته پایمال نشود.
به گزارش ایلنا، حسن عبدلیان پور در جمع خبرنگاران و در حاشیه آیین رونمایی از رای محکومیت آمرین و عاملان حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ ع ضمن تقدیر از همه نهادهایی که یاریگر مرکز در این اقدام بوده، با اشاره به مراحل کارهای انجام شده برای صدور احکام علیه متجاوزان و جنایتکاران اظهار داشت: طبق فرمایش رهبر انقلاب که افقی ۲۰ساله برای پیگیری جنایتها ترسیم کردند، دادخواستی با اخذ وکالت از ۳۲۰ نفر علیه ۴۱ مقام آمریکایی به شعبه ۵۵ حقوقی بینالملل تهران تقدیم، که قاضی شجاع و انقلابی شعبه مذکور در کمال دقت به پرونده رسیدگی کرد.
وی این اقدام شعبه ۵۵ را یک کار بسیجی و جهادی عنوان کرد و افزود: مطالبه ما دریافت خسارت مادی، معنوی وتنبیهی است که خسارت تنبیهی چندین برابر خسارت عادی مطالبه شده است و در این راستا یک دادخواست کاملا حقوقی مطابق موازین بینالمللی تنظیم که حاصل یک کار جمعی بود.
عبدلیان پور با اشاره به زحمات همگان همچون معاونت حقوقی سپاه فجر، رییس دستگاه قضا و... در این کار جمعی تصریح کرد: بنده به خانواده شهدا قول دادم که نمیگذاریم خون بهناحق ریخته شهدا پایمال شود و معتقدیم که مباشران اصلی در این حوادث که آمرین آنها هستند میبایست طبق موازین حقوقی و مستندات تقدیمی محکوم شوند و به امید خدا جنایتکاران در دادگاه عدل الهی نیز محاکمه خواهند شد.
وی همچنین بیان داشت: جا دارد تشکر ویژهای از ریاست محترم قوه قضاییه حجتالاسلام اژهای داشته باشم که با حمایت هاوپیگیریهای بیدریغ خود زمینه صدور احکام را فراهم کردند.
عبدلیان پور در پایان نیز گفت: ما در طول چهل سال گذشته یک رای علیه سازمان تروریستی منافقین نداشتیم اما با دستور رییس قوه قضاییه این مهم در حال پیگیری انجام است و در همین مدت محدود نیزچندین حکم علیه جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی صادر شده است که همگی با حمایتهای جدی رییس محترم دستگاه قضا انجام شده است.
تشریح اقدامات مرکز وکلا در جنگ ١٢ روزه
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود مهمترین اقدام و بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی و جبهه حق علیه باطل را جریانسازی جهانی حقوقی علیه رژیم غاصب و مجعول و غیر قانونی صهیونیستی دانست و گفت: این جنایت نیازمند مستندسازی و کار دقیق رسانهای است تا چشم جهان را به چهره واقعی این رژیم جنایتکار بگشاید.
حسن عبدلیان پور با تشریح اقدامات مرکز متبوع در نبرد ١٢روزه با رژیم جعلی صهیونیستی با بیان اینکه این تجاوز بیشرمانه و آشکار نقض تمامی اصول و قواعد حقوق بینالملل بود، اظهار داشت: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب و اوامر رئیس دستگاه قضا از مدتها پیش تلاشهای حقوقی مستمری برای بهرهگیری از تمام ظرفیتها در اقدام حقوقی علیه رژیم غاصب صهیونیستی در دستور کار مرکز قرار گرفت و آغاز جنگ ١٢ روزه تحمیلی زمانی بود که با هوشیاری و اقدام بهموقع، دقیق و حساب شده اصلیترین مبارزه با این رژیم پلید آغاز شود.
تقویت مسوولیت اجتماعی و حرفهای حقوقدانان
وی با تاکید بر جریانسازی و گفتمانسازی از جنگ ١٢روزه برای افشای چهره ننگین رژیم جعلی و کودککش صهیونی خاطرنشان کرد: این واقعه مسوولیت اجتماعی و حرفهای حقوقدانان را به منصه ظهور رساند و دستاوردی ارزشمند تلقی میگردد که باید حفظ شده و هر روز تقویت شود.
عبدلیان پور ایجاد سندی جامع برای ارائه به مجامع جهانی، محاکم بینالمللی و حافظه تاریخی ملت ایران از نبرد ١٢ روزه را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: شاید این اولین جنگ در تاریخ جهان باشد که با بهرهگیری از کارشناسان خبره و متخصص، این چنین دقیق و منسجم در مسیر بهرهبرداری حقوقی مستندسازی شده تا جهان نسبت به خسارات مادی و معنوی مستقیم و غیر و مستقیم این تجاوز بیشرمانه آگاه شود.
این فعال عرصه حقوقی کشور در پایان این بخش از سخنان خود تاکید کرد: امروز حقوقدانان مطرح دنیا، اساتید تراز اول حقوق بینالملل ایران، مجامع حقوقی و جهانی علیه جنایات رژیم جعلی و کودککش صهیونی هم مسیر شدهاند تا نبرد حقوقی علیه این رژیم غاصب ابعاد گستردهتری پیدا کند.
عبدلیان پور در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اقدامات مرکز در نبرد ١٢ روزه اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات عالی در این راستا سرمایهگذاری راهبردی مرکز وکلا بر توانمندسازی حقوقدانان در عرصه بینالمللی بود که در نوع خود یک اقدام کمنظیر محسوب میشد.
کارشناسی رایگان بیش از ١٢هزار واحد آسیبدیده
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نبرد ١٢ روزه بهویژه سرداران رشید نیروهای مسلح با اشاره بهکارشناسی رایگان ١٢هزارواحد آسیبدیده در ٣سطح تخریب توسط مرکز وکلا وکارشناسان قوه قضائیه اظهار داشت: در کنار این خدمت، خدماتی همچون کارشناسی ویژه برای صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت هوافضا، بنیاد مسکن، وزارت میراث فرهنگی، زندان اوین و وکالت و کارشناسی معاضدتی برای وزارت دفاع، مکاتبه با روسای دادگستری جهت مستندسازی حقوقی و روایی، تشکیل جلسات با سپاه و وزارت اطلاعات برای دعاوی بینالمللی و... از دیگر اقدامات مرکز در این مقطع زمانی بود.
عبدلیان پور از همکاری نزدیک با شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی روابط بینالملل تهران نیز خبر داد و افزود: راه اندازی کابینهای مشاوره خانواده وروانشناسی و اعزام تیمهای تخصصی به مناطق هدف، حضور میدانی تیمهای وکلا و کارشناسان ومشاوران خانواده در مناطق آسیبدیده و همکاری حقوقی و رسانهای گسترده با صداوسیما از دیگر اقدامات ارزندهای بود که توسط مرکز انجام شده است.
عقد تفاهمنامه با کشورهای عضو بریکس و تاثیر بر بیانیه پایانی این گروه
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به جلسات تخصصی با مرکز رسانه قوه قضاییه برای اطلاعرسانی حقوقی نیز اشاره کرد و گفت: ما به داخل کشور اکتفا نکردیم و حتی با کشورهای عضو بریکس نیز وارد عقد تفاهمنامه جهت اقامه دعوی بینالملل علیه رژیم غاصب صهیونی شدیم که در این راستا اقدامات دیگری چون استفاده از تابعیت دوم سران رژیم، استفاده از ظرفیت صلاحیت جهانی رسیدگی به جنایات جنگی، برای پیگیری قضایی فراملی و اثرگذاری در بیانیه پایانی بریکس با رویکرد حقوقی دقیق ازجمله نتایج آن بود.
وی در ادامه این نشست به جریانسازی حقوقی مرکز وکلا در این واقعه اشاره داشت و افزود: اقداماتی چون حضور در مجامع بینالملل، همگامسازی حقوقدانان، ایجاد شبکه جهانی از حقوقدانان بینالملل، تدوین کتب و مقالات، ایجاد حرکت منسجم حقوقی توسط وکلا و حقوقدانان و مکاتبات بینالمللی و همراهسازی حقوقدانان در مجامع بینالمللی ازجمله این جریانسازی مهم بود که به لطف الهی و تلاش همکاران انجام شد.
عبدلیان پور مستندسازی از این جنایت بزرگ را نیز بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: ابتدا یک بازدید میدانی وسیع انجام و پسازآن با تشکیل کمیتههای کارشناسی در سراسر کشور به تدوین دستورالعمل جامع مستندسازی جهت ارائه به مجامع جهانی پرداختیم که این اقدام نیز بسیار اثرگذار بود.
طراحی دعاوی بینالمللی دولتی و مردمی علیه رژیم صهیونی
وی همچنین از پیگیریهای حقوقی مرکز نیز خبر داد و افزود: با ثبت گزارش از وکلای سراسر کشور و بهرهگیری از صلاحیت جهانی سایر کشورها طراحی دعاوی بینالمللی دولتی و مردمی علیه رژیم صهیونی انجام گرفت.
عبدلیان پور در پایان سخنان خود نیز با تقدیر از همکاران مرکز در پیگیری امورات و اقدامات انجام شده و با آرزوی سربلندی برای نظام اسلامی، بیان داشت: مجموعه مرکز وکلا سعی کرده در تجاوز رژیم صهیونی به کشور عزیز و سربلند ایران منفعل نباشد و الحمدالله با تلاشهایی که صورت گرفت امروز نتیجه این اقدامات را در رویکرد کشورها و مردم جهان به جنایات رژیم مشاهده میکنیم.