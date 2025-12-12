مسئولان باید به مشکلات مردم مازندران توجه بیشتری داشته باشند

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام شفیعی دارابی امام جمعه موقت ساری در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به چندین موضوع مهم دینی و اجتماعی به تبیین اصول تقوا و اهمیت شناخت حضرت فاطمه زهرا (س) پرداخت و به مسئولان استان مازندران در خصوص مشکلات اجتماعی و عمرانی هشدار داد.

وی با دعوت نمازگزاران به تقوا و پرهیزگاری، گفت: تقوا و پرهیزگاری راهبردی ارجمند و الهی است که اگر زندگی انسان‌ها با آن آراسته شود، دنیا و آخرت‌شان همراه با سعادت خواهد بود.

امام جمعه موقت ساری با اشاره به حدیثی از حضرت علی (ع)، تأکید کرد که تقوا غایت است، هدفی که هرکس در زندگی خود آن را دنبال کند، هیچ‌گاه نابود نخواهد شد و در مسیر پشیمانی قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: تقوا، هم در عمل و هم در سخن و در سکوت باید در زندگی ما حاکم باشد تا از آسیب‌ها و خطرات در امان بمانیم.

حجت‌الاسلام شفیعی با اشاره به نزدیکی به ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بانوی بزرگ اسلام و مادر ائمه معصومین (ع)، اظهار داشت: میلاد حضرت زهرا (س) در تاریخ اسلام حادثه‌ای بی‌نظیر است و کمترین وظیفه ما به عنوان محبان آن حضرت، ابراز محبت و گرامیداشت این روز است. باید مجالس شادی، مدیحه‌سرایی و برنامه‌های فرهنگی در گرامیداشت این روز برگزار شود.

وی افزود: ولادت حضرت زهرا (س) در زمان و مکانی محدود رخ داد، اما نور آن به تمام تاریخ اسلام تابیده است.

امام جمعه ساری با اشاره به برخی از ویژگی‌های منحصر به فرد حضرت زهرا (س)، تصریح کرد: حضرت زهرا (س) تنها دختر پیامبر نبوده، بلکه او نمونه‌ای از تقوا، پاکی و عدالت است که در تاریخ اسلام همواره ستایش شده است.

وی ادامه داد: شناخت حضرت زهرا (س) فقط از منظر احساسی و عاطفی نیست، بلکه باید از جنبه‌های معرفتی و عقلانی نیز به بررسی شخصیت ایشان پرداخت. حضرت زهرا (س) به عنوان مادر یازده ولی خدا، همسر امام علی (ع) و دختر پیامبر اسلام، الگوی بی‌نظیری از عبودیت، فداکاری و دیانت است.

حجت‌الاسلام شفیعی با اشاره به سختی‌های زندگی حضرت زهرا (س)، گفت: ما نمی‌توانیم حضرت زهرا (س) را آن‌طور که باید بشناسیم، چرا که درک ابعاد شخصیتی او برای انسان‌های عادی بسیار دشوار است. اما باید تلاش کنیم تا حتی‌المقدور از سیره عملی ایشان پیروی کنیم. حضرت زهرا (س) در سنین جوانی در سخت‌ترین شرایط اجتماعی و خانوادگی قرار گرفت، اما همواره در مسیر تقوا و عبودیت پیش رفت.

توجه به مشکلات مردم و نیاز به تغییر نگرش مسئولان

وی به مشکلات اجتماعی و عمرانی استان مازندران اشاره کرد و از مسئولان خواست که به دغدغه‌های مردم توجه بیشتری داشته باشند. وی گفت: در حالی که بسیاری از مسئولان استان در حال تلاش و پیشرفت هستند، مشکلاتی همچنان وجود دارد که باید به آن‌ها توجه ویژه شود. وضعیت پروژه‌های عمرانی، همچون پل سرای جویبار که سال‌ها معطل مانده بود، نیاز به پیگیری مستمر دارد. خوشبختانه شاهد پیشرفت‌هایی در این زمینه هستیم که قابل تقدیر است.

امام جمعه موقت ساری همچنین تأکید کرد: در عین حال، مشکلات خاص استان و مرکز استان همچنان پابرجاست و مسئولان باید در شناسایی و حل این مشکلات بیشتر تلاش کنند. یکی از مسائل مهم کمبود منابع آب در استان است که به گفته مسئولان، مازندران به ۵۵۰ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد، اما تنها ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن تأمین شده است. این چالش باید جدی‌تر پیگیری شود.

وی گفت: به هیچ عنوان نباید مسئولان اعلام کنند که ما مسئولان نمی‌توانیم؛ این نوع اظهارات به مسئولیت‌های اجرایی و عزت مسئولان خدشه وارد می‌کند. اگر کسی توان انجام مسئولیت‌هایش را ندارد، باید از جایگاه خود کنار برود تا دیگران در خدمت مردم باشند.

انتقاد از سخنان مغرضانه برخی مسئولان و تحلیل روز دانشجو

حجت‌الاسلام شفیعی به موضوع روز دانشجو و سیاست‌زدگی در برگزاری این مناسبت اشاره کرد. وی گفت: "ما باید روز ۱۶ آذر را به‌عنوان یک روز بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی گرامی بداریم و آن را از سیاست‌زدگی و تقسیم‌بندی‌های حزبی دور نگه داریم. این روز باید به‌عنوان یادآوری حماسه دانشجویان در مبارزه با استبداد و استکبار شناخته شود، نه به‌عنوان یک ابزار برای معامله‌های سیاسی.

حجت‌الاسلام شفیعی دارابی از تلاش‌های نمایندگان استان مازندران، به‌ویژه خانم دکتر زمانی و آقای دکتر بابایی، قدردانی کرد و افزود: این نمایندگان تلاش‌های زیادی برای بهبود وضعیت استان انجام داده‌اند، اما همچنان مشکلاتی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه بیشتری شود. مردم استان انتظار دارند که مشکلاتشان بیشتر از پیش شناسایی و برای حل آن‌ها اقداماتی جدی انجام شود.

