تخصیص اعتباری ۱۰ هزار میلیارد ریالی برای حمایت از صنعت نساجی اصفهان
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تخصیص اعتباری ۱۰ هزار میلیارد ریالی برای حمایت از صنعت نساجی استان اصفهان خبر داد و بر لزوم ارتقای فناوری در کنار فعالسازی ظرفیتهای معدنی برای افزایش ارزش افزوده تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سیدمحمد اتابک عصر پنجشنبه در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان کاشان افزود: در صنایع مهمی ازجمله نساجی و فولاد که جایگاه ویژهای در استان اصفهان دارند، ارتقای فناوری و نوآوری از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی اظهار کرد: باید با بهروزرسانی فناوریها و استفاده از ماشینآلات پیشرفته، از تهدیدهای پیشروی صنایعی ازجمله فرش جلوگیری کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد:استان اصفهان از نظر فعالیت معدنی وضعیت خوبی دارد، اما برای بهرهبرداری کامل از این ظرفیت، نیازمند برنامهریزی دقیق و فعالسازی معادن غیرفعال هستیم.
اتابک از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای حمایت از صنعت نساجی استان اصفهان خبر داد و افزود: این اعتبار با هدف واردات ماشینآلات و سرمایهگذاری در این بخش، از طریق بانکها تخصیص خواهد یافت.
وی از تلاشها و همکاریهای فعالان اقتصادی و صنعتگران استان اصفهان قدردانی کرد و خواستار بهرهبرداری صحیح از منابع و امکانات برای تحقق توسعه پایدار در استان و کشور شد.