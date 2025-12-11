بارش برف گردنه «کِلوسِه» و محورهای فرعی فریدونشهر را مسدود کرد

به گزارش ایلنا از اصفهان، سعید محمدخانی اظهار داشت: از زمان آغاز بارش برف، عملیات برف‌روبی در حدود ۴۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی برون‌شهری و روستایی فریدونشهر توسط عوامل اداره راهداری آغاز شده و به‌صورت مستمر ادامه دارد.

وی افزود: این اقدام با هدف تأمین تردد ایمن شهروندان انجام می‌شود و بنا به اعلام راهداری، محورهای فرعی تا امشب به‌طور کامل بازگشایی خواهند شد.

رییس راهداری فریدونشهر با بیان شروع بارش برف از ظهر روز گذشته و ادامه آن تا زمان حاضر، گفت: ارتفاع برف در مناطق کوهستانی حدود ۲۰ سانتیمتر و گردنه کلوسه حدود ۵۰ سانتیمتر است.

وی در همین پیوند خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه امکان برف روبی گردنه کلوسه در زمان بارش وجود ندارد و عملیات بازگشایی آن از فردا آغاز می شود.

محمدخانی با اشاره به بارش برف و سرمای شدید هوا، توصیه کرد: رانندگان با به‌کارگیری تمهیدات لازم از جمله همراه داشتن زنجیرچرخ، اطمینان از سلامت سیستم گرمایشی خودرو، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقت‌های خطرناک، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

