بارش برف گردنه «کِلوسِه» و محورهای فرعی فریدونشهر را مسدود کرد
رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای فریدونشهر گفت: به دلیل بارش سنگین برف، گردنه کلوسه و محورهای فرعی در این شهرستان مسدود است و تردد در این مسیرها ناممکن می باشد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سعید محمدخانی اظهار داشت: از زمان آغاز بارش برف، عملیات برفروبی در حدود ۴۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی برونشهری و روستایی فریدونشهر توسط عوامل اداره راهداری آغاز شده و بهصورت مستمر ادامه دارد.
وی افزود: این اقدام با هدف تأمین تردد ایمن شهروندان انجام میشود و بنا به اعلام راهداری، محورهای فرعی تا امشب بهطور کامل بازگشایی خواهند شد.
رییس راهداری فریدونشهر با بیان شروع بارش برف از ظهر روز گذشته و ادامه آن تا زمان حاضر، گفت: ارتفاع برف در مناطق کوهستانی حدود ۲۰ سانتیمتر و گردنه کلوسه حدود ۵۰ سانتیمتر است.
وی در همین پیوند خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه امکان برف روبی گردنه کلوسه در زمان بارش وجود ندارد و عملیات بازگشایی آن از فردا آغاز می شود.
محمدخانی با اشاره به بارش برف و سرمای شدید هوا، توصیه کرد: رانندگان با بهکارگیری تمهیدات لازم از جمله همراه داشتن زنجیرچرخ، اطمینان از سلامت سیستم گرمایشی خودرو، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از سبقتهای خطرناک، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.