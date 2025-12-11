خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی:

صندوق‌های قرض‌الحسنه باید از دوره گذار استفاده کنند

صندوق‌های قرض‌الحسنه باید از دوره گذار استفاده کنند
کد خبر : 1726165
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری صندوق‌های قرض‌الحسنه از دوره گذار دو ساله برای انطباق با دستورالعمل‌های جدید، خواستار تسریع در ارسال مدارک و تکمیل مراحل مجوزدهی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، جواد باغبان، صبح پنجشنبه در همایش «تعامل بانک مرکزی با صندوق‌های قرض‌الحسنه استان اصفهان؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌عنوان نهادهای مردمی و دینی، نقش مهمی در تأمین مالی خرد و ارتقای شمول مالی دارند و می‌توانند بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی مردم را کاهش دهند.

او با اشاره به چالش‌های قانونی و تنظیم‌گری سال‌های گذشته افزود: با اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی، مسیر ساماندهی صندوق‌ها شفاف و قطعی شده و سیاست فعلی این بانک، «تسهیل‌گری، توسعه و نهادسازی پایدار» در این حوزه است.

باغبان اعلام کرد: تاکنون بین ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ صندوق شناسایی شده، در حالی که حدود ۱۵ هزار صندوق دیگر یا فعالیت مؤثری ندارند یا اطلاعات مشخصی ارائه نکرده‌اند. وی حجم منابع صندوق‌ها تا پایان شهریور را بیش از ۱۳۰ همت عنوان کرد و گفت این رقم تنها یک تا دو درصد منابع شبکه بانکی است و نشان می‌دهد ظرفیت رشد قابل توجهی در این بخش وجود دارد.

مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی، اصفهان را از استان‌های پیشرو دانست و گفت: در این استان ۷۲۰ صندوق شناسایی شده که ۵۲۰ مورد از آنها فعال هستند. با این حال، تعداد زیادی از صندوق‌ها هنوز مدارک لازم برای صدور مجوز را ارائه نکرده‌اند، در حالی که زیرساخت‌های فنی و نظارتی برای این فرآیند فراهم است.

وی تأکید کرد: طبق دستورالعمل جدید، صندوق‌های قرض‌الحسنه دو سال مهلت دارند تا خود را با الزامات جدید هماهنگ کنند. او افزود: بانک مرکزی نه قصد و نه امکان تصدی‌گری کامل نظارت را دارد؛ اما مسئولیت نهایی نظارت همچنان با این بانک است و تفویض آن به عاملان نظارتی تنها زمانی انجام می‌شود که بلوغ نهادی لازم ایجاد شده باشد.

باغبان در پایان خطاب به مدیران صندوق‌ها گفت: این دوره گذار فرصتی تعیین‌کننده است. اگر از آن استفاده نکنید، آینده فعالیت صندوق‌ها با چالش روبه‌رو خواهد شد. مسیر آماده است؛ کافی است حرکت کنید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری