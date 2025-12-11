به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، جواد باغبان، صبح پنجشنبه در همایش «تعامل بانک مرکزی با صندوق‌های قرض‌الحسنه استان اصفهان؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه به‌عنوان نهادهای مردمی و دینی، نقش مهمی در تأمین مالی خرد و ارتقای شمول مالی دارند و می‌توانند بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی مردم را کاهش دهند.

او با اشاره به چالش‌های قانونی و تنظیم‌گری سال‌های گذشته افزود: با اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی، مسیر ساماندهی صندوق‌ها شفاف و قطعی شده و سیاست فعلی این بانک، «تسهیل‌گری، توسعه و نهادسازی پایدار» در این حوزه است.

باغبان اعلام کرد: تاکنون بین ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ صندوق شناسایی شده، در حالی که حدود ۱۵ هزار صندوق دیگر یا فعالیت مؤثری ندارند یا اطلاعات مشخصی ارائه نکرده‌اند. وی حجم منابع صندوق‌ها تا پایان شهریور را بیش از ۱۳۰ همت عنوان کرد و گفت این رقم تنها یک تا دو درصد منابع شبکه بانکی است و نشان می‌دهد ظرفیت رشد قابل توجهی در این بخش وجود دارد.

مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی، اصفهان را از استان‌های پیشرو دانست و گفت: در این استان ۷۲۰ صندوق شناسایی شده که ۵۲۰ مورد از آنها فعال هستند. با این حال، تعداد زیادی از صندوق‌ها هنوز مدارک لازم برای صدور مجوز را ارائه نکرده‌اند، در حالی که زیرساخت‌های فنی و نظارتی برای این فرآیند فراهم است.

وی تأکید کرد: طبق دستورالعمل جدید، صندوق‌های قرض‌الحسنه دو سال مهلت دارند تا خود را با الزامات جدید هماهنگ کنند. او افزود: بانک مرکزی نه قصد و نه امکان تصدی‌گری کامل نظارت را دارد؛ اما مسئولیت نهایی نظارت همچنان با این بانک است و تفویض آن به عاملان نظارتی تنها زمانی انجام می‌شود که بلوغ نهادی لازم ایجاد شده باشد.

باغبان در پایان خطاب به مدیران صندوق‌ها گفت: این دوره گذار فرصتی تعیین‌کننده است. اگر از آن استفاده نکنید، آینده فعالیت صندوق‌ها با چالش روبه‌رو خواهد شد. مسیر آماده است؛ کافی است حرکت کنید.

انتهای پیام/