بارش شدید برف در محور مواصلاتی سپیدان به اقلید / بارش باران در ۶ محور مواصلاتی فارس

وی افزود: همچنین بارش باران در محورهای منتهی به کازرون، کوه‌چنار، نورآباد، رستم، سپیدان و اقلید را داریم.

امین تصریح کرد: سایر محورهای استان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با وزش باد گزارش شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس در پایان از عموم مردم درخواست کرد تا در هنگام تردد جاده‌ای احتیاط لازم را به عمل آورده و تجهیزات زمستانی را همراه خود داشته باشند.