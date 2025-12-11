رئیس مرکز مدیریت راههای استان خبر داد
بارش شدید برف در محور مواصلاتی سپیدان به اقلید / بارش باران در ۶ محور مواصلاتی فارس
رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس از بارش شدید برف در محور مواصلاتی سپیدان به اقلید و بارش باران در ۶ محور مواصلاتی استان خبرداد.
به گزارش ایلنا، امین بنایی با اشاره آخرین وضعیت راههای استان فارس گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانههای هوشمند جادهای و گزارشات اعلام شده از همکاران راهداری مستقر در محورها در حال حاضر بارش برف شدید در محور سپیدان به اقلید را داریم.
وی افزود: همچنین بارش باران در محورهای منتهی به کازرون، کوهچنار، نورآباد، رستم، سپیدان و اقلید را داریم.
امین تصریح کرد: سایر محورهای استان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با وزش باد گزارش شده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس در پایان از عموم مردم درخواست کرد تا در هنگام تردد جادهای احتیاط لازم را به عمل آورده و تجهیزات زمستانی را همراه خود داشته باشند.