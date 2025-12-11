مسیر صادرات صادرکنندگان هرمزگان باز شد +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمدرضا صفا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان در یکصد و دوازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از حل مشکل کارت‌های بازرگانی برخی فعالان اقتصادی خبر داد.

وی با اشاره به اینکه موضوع از طریق اتاق بازرگانی و همکاری سازمان صمت پیگیری شده است، گفت: کارت‌های بازرگانی متعلق به گروه‌های تولیدی که با محدودیت روبه‌رو شده بودند، پس از بررسی کارشناسان صمت رفع مشکل شده و امکان انجام صادرات برای صاحبان این کارت‌ها فراهم شده است.

صفا افزود: صادرکنندگانی که تاکنون صادراتی انجام نداده یا رتبه‌بندی پایین‌تری دارند، برای ادامه فعالیت موظف‌اند ضمانت‌های بانکی ارائه دهند.

به گفته او، پس از بررسی دقیق کارشناسی، امکان فعال‌سازی کامل کارت‌های این گروه نیز فراهم خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان تأکید کرد: تمام کالاهایی که مصرف داخلی دارند و مطابق مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ اجازه صادرات برای آنها صادر شده، از این پس بدون مانع قابل صدور هستند.

او یکی از دلایل ایجاد مشکلات اخیر برای برخی صادرکنندگان را استفاده نکردن از کارت بازرگانی شخصی و بهره‌گیری از کارت‌های متفرقه دانست و هشدار داد: صادرکنندگان باید مقررات را رعایت کرده و صرفاً از کارت بازرگانی خود استفاده کنند تا در روند فعالیتشان دچار مشکل نشوند.

صفا ابراز امیدواری کرد با اصلاح رویه‌ها و رعایت قوانین توسط فعالان اقتصادی، مسیر صادرات استان بدون وقفه ادامه یابد.

