فرماندار شهرستان اراک:
اجرای دقیق برنامههای اشتغالزایی و بروزرسانی مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی ضروری است
مدیرکل کار استان مرکزی: ضرورت شفافسازی وضعیت تسهیلات اشتغالزایی شهرستان اراک
فرماندار شهرستان اراک بر ضرورت همکاری بیشتر بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال در شهرستان تأکید کرده و در این رابطه گفت: اجرای دقیق برنامههای اشتغالزایی و بروزرسانی مستمر آمار عملکرد دستگاههای اجرایی بسیار ضروری بوده و از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاجیعلیبیگی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان مرکزی و جلسه شورای تعاون این استان ویژه شهرستان اراک، افزود: نقش اصلی دستگاههای اجرایی و همکاری مؤثر نهادهای استانی در اجرای برنامههای اشتغالزایی بسیار مهم است.
وی ادامه داد: تلاش دستگاههای اجرایی در جذب اعتبارات اشتغالزایی مطلوب و جای تقدیر دارد. بخش عمده دستگاههای اجرایی مشمول، عملکرد مطلوبی در اجرای تکالیف قانونی داشتهاند، اما برخی محدودیتها در سطح بانکها باعث کندی روند پرداخت تسهیلات شده است.
فرماندار شهرستان اراک بر ادامه پیگیریها برای تحقق کامل اهداف اشتغال استان تأکید کرده و اظهار داشت: برای درک بهتر وضعیت موجود، باید عملکرد بخشهای مختلف از جمله تشکیل پروندهها، مراحل پذیرش، ارسال پرونده به بانک و فرآیندهای نهایی پرداخت، به صورت دقیق و مرحلهای بررسی شود.
حاجیعلیبیگی تصریح کرد: وضعیت اجرای اعتبارات ماده 15 قانون بودجه و همچنین جزءهای مرتبط از تبصرههای 7 و 72 در حوزه اشتغال بررسی شد. دستگاههای اجرایی با وجود محدودیتها عملکرد قابل قبولی داشتهاند، اما همراهی بانکها همچنان کافی نیست و نیاز به همکاری بیشتری وجود دارد.
وی به موضوع منابع تکلیفی و داخلی بانکها در راستای ارائه تسهیلات اشاره کرده و بیان داشت: بخش مهمی از تسهیلات از محل منابع تکلیفی و داخلی بانکها تأمین میشود. برخی بانکها نگاه انتفاعی به موضوع دارند که این موضوع موجب کندی روند بررسی پروندهها شده است.
فرماندار شهرستان اراک با اشاره به فرصت نهایی جلسه پیشین کارگروه اشتغال استان، ارائه گزارش مقایسهای از وضعیت موجود نسبت به جلسه گذشته را ضروری دانسته و تأکید کرد: این مقایسه نشان خواهد داد مصوبات پیشین چه تأثیری بر بهبود روند پرداخت تسهیلات داشته است.
حاجیعلیبیگی به مصوبات جلسه کارگروه اشتغال استان مرکزی اشاره کرده و ابراز داشت: در این جلسه مصوباتی برای رفع نواقص موجود در عملکرد بانکها اتخاذ شد. امید است این مصوبات به بهبود روند پرداخت تسهیلات و تسریع در اجرای برنامههای اشتغالزایی شهرستان منجر شود.
وی ضمن تبریک گرامیداشت روز زن و مقام مادر، بر لزوم الگوگیری از سیره این بانوی بزرگ اسلام در کنش اجتماعی و اخلاق فردی تأکید داشته و اضافه کرد: زنان در کشور ایران و جامعه کنونی نسل حاضر، نقش بیبدیل در رشد و تعالی خانواده و جامعه دارند.
ضرورت شفافسازی وضعیت تسهیلات اشتغالزایی شهرستان اراک
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از وضعیت تسهیلات اشتغالزایی و عملکرد دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، گفت: بر ضرورت دسترسی دقیق فرمانداران و متقاضیان به اطلاعات تسهیلات بسیار ضروری است و همواره مورد تأکید قرار دارد.
به گزارش ایلنا، مختار احمدی به فقدان ساختار اداری در برخی دبیرخانههای شهرستانی اشاره داشته و افزود: در دبیرخانههای شهرستانی کارگروه اقتصاد و اشتغال، سازمان مدیریت و برنامهریزی و دبیرخانه تسهیلات تکلیفی اقتصاد و دارایی، ساختار اداری وجود ندارد.
وی ادامه داد: با توجه به این شرایط، جمعآوری کامل اطلاعات تسهیلات اشتغالزایی و ارائه آن در قالب بسته مدیریتی در دستور کار قرار گرفته است تا فرمانداران هنگام مراجعه کارآفرینان و متقاضیان تسهیلات، تصویر روشنی از وضعیت منابع در اختیار داشته باشند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به برخی برداشتهای نادرست در خصوص محدود بودن منابع اشتغالزایی اشاره داشته و اظهار داشت: بنابر آمارهای رسمی، تنها در یک بخش بیش از 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی تخصیص داده شده که حدود 30 هزار میلیارد ریال آن هماکنون در دسترس است.
احمدی تصریح کرد: در قالب جزء 2 تبصره 15 قانون بودجه 1404، تنها بخش نقدی تسهیلات 1050 میلیارد ریال برآورد شده که با ابلاغ رسمی، این عدد به حدود 10 هزار میلیارد ریال خواهد رسید. این میزان جدا از منابع داخلی بانکها و تسهیلات اختصاصی دستگاههای اجرایی است.
وی بیان داشت: بخش قابل توجهی از تسهیلات اشتغالزایی شهرستان اراک قرضالحسنه است و 20 هزار میلیارد ریال از 30 هزار میلیارد ریال موجود، در قالب تسهیلات کارفرمایی و خوداشتغالی قابل پرداخت است. سقف تسهیلات خوداشتغالی 200 میلیارد ریال و سقف تسهیلات کارفرمایی 50 میلیارد ریال تعیین شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی همچنین از بررسی وضعیت ثبت اشتغالهای جدید در سامانه ملی رصد خبر داد و در این خصوص تأکید کرد: عملکرد دستگاههای اجرایی و میزان تحقق برنامه اشتغال شهرستانها به تفکیک در این بخش ارزیابی شده است.
احمدی ابراز داشت: سومین جلسه کارگروه اشتغال استان مرکزی ویژه شهرستان اراک به ریاست فرماندار اراک و با حضور دستگاههای اجرایی، نهادهای حمایتی و بانکهای عامل برگزار شد و در آن عملکرد بانکها در بخش تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی همچنین به برگزاری دومین جلسه شورای توسعه تعاون استان مرکزی ویژه شهرستان اراک اشاره داشته و اضافه کرد: در این جلسه نیز آمار و عملکرد تعاونیهای این شهرستان ارائه شده و موانع، مشکلات و احکام اجرایی سند توسعه بخش تعاون مورد بررسی قرار گرفت.