محبت حضرت زهرا(س) در دل همه جریان دارد

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالواحد موسوی لاری امروز نوزدهم آذرماه در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری نهمین دوره این مراسم اظهار داشت: امسال دومین سالی است که همایش ریحانه‌النبی برگزار می‌شود و خوشبختانه حضور چشمگیر شاعران، علما و نویسندگان نشان داد که محبت حضرت زهرا(س) در دل همه جای دارد.

وی افزود: این استقبال گسترده بیانگر جایگاه والای حضرت زهرا(س) در فرهنگ و باور مردم است. امیدواریم در سال‌های آینده این همایش با شکوه بیشتری برگزار شود و بتوانیم دین خود را نسبت به مقام والای ایشان ادا کنیم.

حضرت زهرا(س) محور اتحاد و تربیت فاطمی در شهرستان مهر است

در ادامه امام جمعه شهرستان مهر، گفت: حضرت زهرا برجسته‌ترین کسی است که حول محور ایشان می‌توان به اتحاد رسید و این اولویت شهرستان مهر است.

حجت‌الاسلام صفار، ضمن گرامیداشت مقام زن و تبریک میلاد حضرت زهرا(س)، به جایگاه ویژه مردم مهر در ارادت به اهل‌بیت اشاره کرد.

وی با بیان اینکه مردم مهر از کودکی با محبت اهل‌بیت زندگی کرده‌اند، افزود: در این شهرستان هر جا نام پیامبر، حضرت زهرا و امیرالمؤمنین برده می‌شود، مردم با صلوات همراهی می‌کنند که نشان از عشق و ارادت آنان به اهل‌بیت دارد.

امام جمعه مهر تربیت مردم این منطقه را «فاطمی» دانست و گفت: این تربیت موجب پرورش مبلغان بسیاری برای جای‌جای ایران اسلامی شده است.

وی همچنین با اشاره به خدمات انقلاب اسلامی در آبادانی شهرستان مهر اظهار داشت: پیش از انقلاب هیچ خدماتی وجود نداشت، اما امروز به برکت انقلاب و تلاش مسئولان، ظرفیت‌های فراوانی ایجاد شده و مردم قدردان این زحمات هستند.

حجت الاسلام صفار در ادامه با تأکید بر همدلی میان مردم و مسئولان گفت: «امروز شهرستان مهر به سمت پیشرفت و آبادانی حرکت می‌کند و آینده‌ای روشن در انتظار آن است.

وی اتحاد و غیرت ملت ایران را در حوادث اخیر نمونه‌ای از مقاومت و شجاعت دانست و افزود: این نعمت بزرگ را باید با همدلی پاس داشت.

صحیفه سجادیه انیس من در زندان‌های ساواک بود

استاد دانشگاه شیراز نیز گفت: در دوران زندان‌های ساواک، صحیفه سجادیه به‌ویژه دعای دهم، انیس و همراه من بود.

جعفری در بخش صحیفه سجادیه همایش ملی ریحانه‌النبی که در شهرستان مهر برگزار شد، با اشاره به امام سجاد(ع) و فلسفه‌های روز، تحلیلی از دعای دهم صحیفه سجادیه ارائه کرد.

وی با بیان خاطراتی از دوران زندان قصر اظهار داشت: یک مرتبه حکم آمد که ما را به برازجان بوشهر تبعید کردند. مجموعه ۱۸ نفر بودیم و برای بنده برازجان تقریب شد. پس از دو ماه به حکم ساواک به زندان یزد فرستاده شدم. در این زندان تنها زندانی سیاسی بودم و از این جهت صحیفه سجادیه انیس من شد.

جعفری افزود: برخی قسمت‌های صحیفه سجادیه را حفظ کردم، از جمله دعای دهم که سال ۱۳۴۴ آن را حفظ کرده بودم و هنوز هم از حفظ می‌خوانم. وقتی شنیدم این همایش امسال برگزار می‌شود، خواستم ادای دینی کرده باشم.

وی در پایان تأکید کرد: هر امامی رسالت و وظیفه خود را طبق شرایط زمان انجام داده است.

علم نقش دوا دارد و دعا نقش شفا

رئیس بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء، هم گفت: در مکتب صحیفه سجادیه، علم زمینه را فراهم می‌کند اما دعاست که شفا و تحقق را به همراه دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی در بخش صحیفه سجادیه همایش ملی ریحانه‌النبی، ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا(س) با لقب شریف «ریحانه‌النبی»، به جایگاه دعا و نیایش در حیات انسان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه جلوه‌های علمی و فرهنگی در پرتو وجود نورانی حضرت زهرا(س) جاری و ساری است، افزود: حضرت زهرا در قله دعا و نیایش ایستاده و امام سجاد(ع) مکتبی را بنیان نهاد که در صحیفه سجادیه متبلور است.

حجت الاسلام والمسلمین جوادی آملی با طرح چالش رابطه علم و دعا گفت: همواره این پرسش مطرح بوده که آیا علم در زندگی انسان سهم تمام دارد یا دعاست که می‌تواند مشکلات را برطرف کند. علم نقش دوا دارد و دعا نقش شفا؛ علم شرایط و زمینه را آماده می‌سازد اما اراده الهی است که تحقق می‌بخشد.

وی با اشاره به آموزه‌های امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه تأکید کرد: دعا آیین و شرایطی دارد؛ نخست ستایش پروردگار، سپس صلوات بر پیامبر و اهل‌بیت، و آنگاه اعتراف به گناه و طلب آمرزش. اگر این آداب رعایت شود، اجابت الهی حتمی است زیرا وعده خداوند تخلف‌ناپذیر است.

صحیفه سجادیه دوای پرسش‌های انسان امروز است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن دریابیگی نیز گفت: اگر زمانه و متون قدسی را درست بشناسیم، درمی‌یابیم که صحیفه سجادیه دوای همه پرسش‌های بشر امروز است.

دریابیگی در بخش صحیفه سجادیه همایش ملی ریحانه‌النبی در شهرستان مهر، با اشاره به جایگاه این میراث معنوی در زندگی انسان معاصر اظهار داشت: امروزه با حجم بالای داده‌ها و ذهن‌های گرفتار اضافه بار، صحیفه سجادیه می‌تواند حال انسان امروز را تغییر دهد.

وی افزود: دنیای جدید به بدن و ذهن توجه دارد اما بشر امروز قصه ندارد و حالش خوب نیست. علت اصلی این بی‌قصه‌گی بی‌توجهی به ساحت نفس است. انسان باید روایت و داستانی از خود داشته باشد تا بی‌توجه به جان نشود.

دریابیگی با تأکید بر توجه به نفس در آموزه‌های معاد گفت: آدمی زمانی عظمت می‌یابد که با عظمت خدا مواجه شود. این مواجهه رهایی‌بخش است و دل سالم، نظام زیبایی و زشتی را در جای خود قرار می‌دهد و انسان را از رقابت‌های بیهوده نجات می‌دهد.

وی ادامه داد: اگر دل پاک و صاف باشد، نظام زیبایی‌شناسی واژگون نمی‌شود. ذائقه معنوی تنها با دل سالم حفظ می‌شود و این کرامت انسان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن دریابیگی خاطرنشان کرد: حسن و قبح از جمله موضوعاتی است که باید در صحیفه سجادیه به آن توجه ویژه داشت، زیرا این کتاب قدسی راهنمایی برای سلامت دل و جان انسان است.

منشور حقوق بشر تقلیدی کودکانه از رساله‌الحقوق امام سجاد(ع) است

دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی و مدیر گروه حقوق جهاد دانشگاهی استان بوشهر در ادامه گفت: صحیفه سجادیه گنجینه‌ای است که می‌تواند مبنای رویدادهای پژوهشی قرار گیرد و منشور حقوق بشر در برابر آن تقلیدی کودکانه است.

جلال‌الدین حسانی با طرح این پرسش که «جهاد دانشگاهی چگونه می‌تواند آموزه‌های دینی را در گستره کارویژه‌های خود نشان دهد؟» اظهار داشت: انقلاب اسلامی نهادهای تازه‌ای را به کشور وارد کرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی و جهاد دانشگاهی از جمله آن‌ها هستند.

وی با اشاره به اساسنامه جهاد دانشگاهی افزود: این نهاد نوآورانه بر پایه چهار رویکرد کارآفرینی، ارائه دوره‌های آموزشی، پژوهش و فعالیت‌های علمی شکل گرفته است.

حسانی در ادامه با بیان اهمیت منشورهای حقوقی گفت: منشور حقوق بشر در واقع تقلیدی کودکانه از آثار امام سجاد(ع) به‌ویژه رساله‌الحقوق و صحیفه سجادیه است.

وی تأکید کرد: صحیفه سجادیه ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند امیدبخش رویدادهای پژوهشی باشد؛ نخستین ویژگی آن دعا بنیادی است و دومین ویژگی کاربردی‌نگری به دعاست که می‌تواند راهگشای پژوهش‌های علمی و دینی باشد.

انتهای پیام/