مدیرکل راهداری استان خبر داد:

در پی بارش برف؛ زنجیرچرخ تنها راه تردد در برخی جاده‌های کردستان

کد خبر : 1725405
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان با بیان اینکه هم‌اکنون در اکثر جاده‌های این استان بارش برف و باران گزارش شده است، گفت: با توجه به بارش برف و باران و لغزندگی سطح جاده‌های استان، تردد در برخی محورهای این استان با زنجیرچرخ امکانپذیر است.

به گزارش ایلنا، شهرام شکری افزود: بر این اساس تردد در محور دیواندره - سقز تنها با زنجیرچرخ امکانپذیر است، ضمن اینکه تردد هر نوع کِشنده در این محور تا اطلاع ثانوی ممنوع است. تردد در مسیر دیواندره - تکاب نیز تنها با زنجیرچرخ امکانپذیر است، ضمن اینکه تردد هر نوع کشنده در این محور نیز ممنوع است.

وی به دیگر محورهای مواصلاتی استان کردستان که بارش برف در آنها جریان دارد اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: همچنین در محورهای سقز - مریوان و محور بانه - سقز بارش برف گزارش شده است. رانندگان و کاربران جاده‌ای باید در نظر داشته باشند که تردد در این محورها تنها با زنجیرچرخ امکانپذیر است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان اظهار داشت: از رانندگان درخواست می‌شود امشب به هیچ عنوان در این محورها تردد نکنند و در صورت ضرورت برای تردد، حتماً با راهداری هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. ضمن اینکه تجهیزات زمستانه از جمله زنجیرچرخ با خود به همراه داشته باشند.

استان کردستان در یک منطقه سرد و کوهستانی واقع شده و هر سال بارش باران در این استان از اواسط پاییز آغاز می‌شود. جاده‌های بین شهری استان کردستان دارای 38 گردنه برف‌گیر و جاده‌های روستایی این استان نیز دارای 66 گردنه برف‌گیر است. این گردنه‌ها هنگام بارش باران عمدتاً لغزنده است.

