رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان سبزوار خبر داد:

کشف لاشه 3 رأس آهو در پناهگاه حیات‌وحش شیراحمد سبزوار

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان سبزوار گفت: لاشه 3 رأس آهو با تلاش مأموران یگان حفاظت این اداره در پناهگاه حیات‌وحش شیراحمد سبزوار کشف شد. در این رابطه محیط‌بانان مستقر در پناهگاه حیات‌وحش منطقه شیراحمد در حین گشت و پایش این منطقه، متوجه حضور شکارچیان می‌شوند.

به گزارش ایلنا، فربد هومن افزود: محیط‌بانان بدون معطلی به سمت شکارچیان متخلف حرکت کرده و پس از شناسایی آنها پس از 2 ساعت عملیات تعقیب، گریز و درگیری، از سوی شکارچیان به سمت محیط‌بانان شلیک می‌شود. پس از آن متخلفان متواری شده و محیط‌بانان موفق به ضبط 3 رأس لاشه آهو شدند.

وی به فرایند مستند‌سازی و تشکیل پرونده قضایی و دستگیری شکارچیان این 3 رأس لاشه آهو اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این راستا مستند‌سازی و تشکیل پرونده تخلف شکارچیان فراری انجام شده و با حکم مقام قضایی در اسرع وقت دستگیر و راهی زندان خواهند شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان سبزوار اظهار داشت: از عموم مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه تخلف زیست‌‌محیطی، مراتب را به اولین پاسگاه محیط‌بانی، پاسگاه انتظامی، شماره 44449303 ، سامانه ارتباط مردمی 1540 حفاظت محیط‌زیست استان گزارش کنند.

هومن تصریح کرد: سبزوار یکی از مناطق با تنوع زیستی بالا در کشور است که گونه‌های ارزشمند و در خطر انقراضی از جمله یوزپلنگ، پلنگ، کاراکال و دیگر گربه‌سانان وحشی و همچنین گونه‌های حفاظت و حمایت‌شده‌ای مانند آهو، قوچ و میش وحشی، کل و بز و پرندگان و خزندگان گوناگونی را در مناطق خود جای داده است.

ثبت نام آلپاری