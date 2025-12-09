غیرحضوری شدن مدارس گلستان در همه مقاطع در روز چهارشنبه

به گزارش ایلنای گلستان، حسب درخواست دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر پیش‌بینی شرایطی برای گسست در زنجیره انتقال بیماری آنفولانزا، براساس تصمیات اتخاذ شده، همه مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی و مدارس در همه مقاطع در ۱۴ شهرستان گلستان، روز چهارشنبه ۱۹ آذر مجازی و غیرحضوری خواهد بود.

با توجه به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا، رعایت نکات بهداشتی، تهویه مناسب محیط و رسیدگی به علائم اولیه بیماری ضروری است.

گفتنی است مادران شاغل دارای فرزند مهد کودکی، پیش دبستانی و دبستانی در روز چهارشنبه به‌صورت دورکاری فعالیت می‌کنند.

